Англія

Портал Capology повідомляє, що український гравець "канонірів" заробляє набагато більше, ніж Миколенко, Маліновський та Лунін.

Лідер національної збірної України Олександр Зінченко є одним із найбільш високооплачуваних футболістів лондонського Арсеналу, – стверджує портал Capology.

За інформацією джерела, 25-річний українець, який перейшов на Емірейтс минулого літа з Манчестер Сіті, заробляє у клубі з Північного Лондона 150 тисяч фунтів на тиждень (приблизно 171,61 тис. євро).

Ця зарплата, якщо вірити ресурсу, є третьою за розміром серед всіх гравців першої команди Арсеналу. Вище Зінченка заробляють лише форвард Габріел Жезус (265 тисяч фунтів на тиждень) та центральний півзахисник Томас Партей (200 тисяч фунтів на тиждень).

Зазначимо, що у Манчестер Сіті Олександр Зінченко заробляв 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (22,9 тис. євро), що було однією з найнижчих зарплат у першій команді "містян".

Щодо інших українських легіонерів, то тижневий оклад лівого захисника Віталія Миколенка в Евертоні оцінюється трохи більше ніж у 32 тисячі фунтів стерлінгів на тиждень (приблизно 36,6 тис. євро), що є дев'ятим показником у клубі.

Атакуючий півзахисник Руслан Маліновський, виходячи з даних порталу, заробляє в Аталанті ще менше — 24,6 тисячі євро на тиждень (16-й показник у клубі).

А ось голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін хоч і має другу найменшу зарплату в першій команді "вершкових", але виходить більше за Миколенка та Маліновського. Його тижневий оклад оцінюється у 48,6 тисячі євро.