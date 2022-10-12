Англія

Захисник зацікавив лондонський клуб.

Лондонський Челсі не проти підсилити лінію захисту захисником Баварії Бенжаменом Паваром.

Як пише Bayern & Germany із посиланням на Bild, якщо Павар відмовиться продовжувати контракт, його підпишуть лондонці за мінімальну суму.

Контракт французького захисника з мюнхенським клубом розрахований до літа 2024 року, але поки про його перепідписання не повідомляється.

Нагадаємо, що Павар перейшов у Баварію влітку 2019 року із Штутгарта за 35 мільйонів євро. Наразі його оціночна вартість — 30 мільйонів.

У сезоні-2022/23 на рахунку 26-річного француза 10 матчів та один забитий м'яч.