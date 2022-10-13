Англія

Захисник Евертона розповів про буденне життя в англійському колективі.

Український фланговий захисник Віталій Миколенко перебрався до англійського Евертона з київського Динамо в перший день 2022 року, і з того часу вже встиг відіграти в складі "ірисок" 25 матчів, забивши при цьому один гол.

У своєму останньому інтерв’ю 23-річний футболіст вирішив пригадати моменти під час першого знайомства з реаліями АПЛ та сьогоденною роботою під орудою Франка Лампарда.

"Не знаю, чи адаптація вже відбулась на 100%, але найбільшою проблемою під час переїзду була мова. Якщо ти не знаєш мови, то не можеш розмовляти з партнерами за командою, не розумієш тренера. Саме тому я вважаю, що, як я казав, коли тільки переїхав: "Хлопці, учить англійську, іспанську, португальську. Це — надважливо.

Я вже колись розповідав за ситуацію, коли я прилетів 30 грудня 2021 року перед підписанням контракту, потренувався 31 грудня, а це в нас Новий рік — велике свято, і мені Шеймус Коулман написав: "Я знаю, що тобі нелегко, але я буду тобі допомагати та буду поруч. Радий був познайомитись". Мені цей момент дуже запам’ятавсь. І так само було й з іншими гравцями в команді.

Я вважаю, що, якщо ти хороший футболіст і хочеш допомогти команді, партнери тобі будуть віддячувати за це.

Ще до початку переговорів щодо трансферу я вже знав, що це відбудеться, тому тренувався. Були проблеми. 1 січня це сталось, тоді як чемпіонат у нас завершився 12 грудня, і вже 13 грудня я знав, що скоро стану гравцем Евертона. Тренувався не кожен день, бо знав, що за два тижні не можна вратити форму повністю, але підтримувати її все ж таки необхідно.

Звісно, коли ти переходиш із українського чемпіонату до англійського, то тут набагато вище інтенсивність та швидкість. Окрім того, у мене були проблеми зі здоров’ям, які й досі мене не полишили.

Якщо говорити за Рафаеля Бенітеса, то я з ним уперше зустрівся коли прилетів підписувати контракт. Ми трішки поговорили через перекладача. Він до мене ставився добре, але я з ним пропрацював трохи більше двох тижнів. Та й там були вихідні через коронавірус, тому я не встиг нормально відчути його тренувальну програму повністю.

Коли прийшов теперішній тренер, Франк Лампард, то я вже знав, що маю заробити собі ім’я в Англії та здобути місце в стартовому складі. Для мене не має значення, під орудою якого тренера я працюю, бо все залежить від мого ставлення до гри. Якщо ти хороший гравець, то тренер буде тобі довіряти. Головне — працювати кожен день та бути весь час у фокусі.

Довіра — це дуже важливо, але на неї треба заслуговувати та завжди підтримувати. Я маю грати кожну гру стабільно добре, щоб тренерський штаб та команда мені довіряла. Не має значення, чи це буде в стартовому складі, чи просто в заявці. Головне — щоб команда вигравала, тоді всі будуть щасливі.

Із Лейтоном Бейнсом я багато не розмовляв, бо він десь тиждень працював зі мною. Із Ешлі Коулом ми спілкуємось завжди на тренуваннях. Наприклад, після нашого інтерв’ю в мене буде з ним зустріч, на якій ми будемо розглядати хороші та погані моменти моєї гри в останніх матчах. Я завжди чую підказки. Не тільки від Ешлі чи Бейнса, а й від усього тренерського штабу.

Наприкінці минулого сезону дійсно існували побоювання, що ми вилетимо з АПЛ. Від цього й походила невпевненість. Але в нас потужна за духом команда, тож ми вигризали ці очки. Проти Челсі, Манчестер Юнайтед, Крістал Пелес у передостаннього туру. У підсумку, ми стали тільки сильніше, а зараз кайфуємо від кожного дня разом.

Найбільш пам’ятним моментом того часу було перше дербі Ліверпуля на виїзді. Ми грали не так добре в ігровому плані, але бились, старались. Програли 0:2, так буває в футболі. Що ще? Крістал Пелес, так, напевно ця гра.

У матчах АПЛ дійсно доводиться грати проти топ-зірок світового футболу, але я на це не зважаю — це також моя робота. Граю в чемпіонаті, який є найкращим у світі, але для мене це — не зірки, а опоненти, проти якого я маю зіграти.

Особливого значення для мене також не має те, на який позиції грати. Ми грали в п’ять захисників, грали й у чотири, як продовжуємо робити й станом на сьогодні. У збірній те ж саме. Тренерський штаб ставить завдання — ти його виконуєш. Уже встиг пограти й центрального захисника в Евертоні та збірній.

Із Лампардом ми багато передивляємось моментів, як саме я маю працювати в захисті, мої рухи. У атаці також важливо добре грати, проте на оборону більший акцент, бо, перш за все, я — захисник.

Не сказав би, що наш головний тренер нервувався, коли команда не досягала потрібних результатів на старті сезону. Певні гравці прийшли лише під закриття трансферного вікна, але вони посили нашу гру. Я радий, що вони з нами, але ми й без того були готові грати тим складом, який був.

Щодо наших завдань на сезон, то я налаштовуюсь виключно на наступну гру та на три очки за її підсумком. У клуба є певні завдання, проте я не хочу про них говорити. Евертон хоче вигравати та добре грати в кожній наступній грі — це й буде складати наш результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі Евертон зіграє гостьовий матч проти Тоттенгема