Англія

21-річний футболіст знову опинився за ґратами.

Нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда заарештовано.

Як повідомляє The Sun, 21-річний англієць, підозрюваний у зґвалтуванні, порушив умови звільнення під заставу.

Гравця заарештовано за підозрою в контакті зі своєю передбачуваною жертвою, що є порушенням умов виходу під заставу.

Наразі поліцейські допитують Грінвуда, якого заарештували сьогодні вранці у його особняку.

На початку лютого Грінвуда випустили під заставу. У червні йому продовжили визволення під заставу.