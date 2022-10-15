21-річний футболіст знову опинився за ґратами.
МЕЙСОН ГРІНВУД. GETTY IMAGES
15 жовтня 2022, 13:24
Нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда заарештовано.
Як повідомляє The Sun, 21-річний англієць, підозрюваний у зґвалтуванні, порушив умови звільнення під заставу.
Гравця заарештовано за підозрою в контакті зі своєю передбачуваною жертвою, що є порушенням умов виходу під заставу.
Наразі поліцейські допитують Грінвуда, якого заарештували сьогодні вранці у його особняку.
На початку лютого Грінвуда випустили під заставу. У червні йому продовжили визволення під заставу.