Англія

Норвезький форвард віддав належне своєму італійському колезі.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відповів на кілька питань від експерта Sky Sports Гарі Невілла, одним з яких стало питання щодо найкращого виконавця пенальті у світі.

"Найкращий пенальтист? Мушу назвати себе, тому що я дуже вірю в себе. Якщо ні, є ще хороші варіанти.

Назву Маріо Балотеллі. Я думаю, він був найкращий з усіх, кого я бачив. Він справді добре бив, тому, можливо, він чи я", — сказав Голанд в інтерв'ю Sky Sports.

Цього сезону Ерлінг Голанд провів за Манчестер Сіті 13 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів.