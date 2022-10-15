Англія

Завершились два матчі Прем'єр-ліги.

У рамках 11 раунду англійської Прем'єр-ліги завершились два поєдинки.

Фулгем у Лондоні приймав Борнмут.

Поєдинок одразу розпочався із голу. Соланке обігрався із Біллінгом та класно замкнув прострільну передачу у штрафному майданчику.

За 20 хвилин після першого голу прийшов і другий. Але забив його півзахисник Фулгема Діоп. Французький захисник головою замкнув подачу з кутового — 1:1.

Але ще у першому таймі гості знову забили гол. На цей раз Соланке виступав у ролі асистента, а забив Жефферсон Лерма.

Один з лідерів господарів Мітрович на початку другого тайму заробив право на 11-метровий удар та впевнено його реалізував.

Фулгем — Борнмут 2:2

Голи: Діоп, 22, Мітрович, 52 — Соланке, 2, Лерма, 29

Фулгем: Лено — Б. Рід, Діоп, Рім, Робінсон — Г. Рід (Кейрні, 46), Палінья, Джеймс (Вілліан, 46), Перейра (Вінісіус), Кебано (Вілсон, 62) — Мітрович.

Борнмут: Нето — Сміт, Сенесі, Мефам, Фредерікс — Таверньє (Ентоні, 74), Лерма, Кук, Крісті (Стейсі, 89) — Соланке (Мур, 89), Біллінг (Земура, 81).

Попередження: Б. Рід, Рім.

У паралельному матчі Вулвергемптон приймав аутсайдера ліги Ноттінгем Форрест.

Перший тайм видався більш-менш на рівних. Але єдиний удар у свор воріт був завданий гостями.

Проте на 56 хвилині другого тайму забили господарі. Рубен Невеш зміг реалізувати пенальті та вивів господарів уперед. А ось Джонсон з Ноттінгема свій пенальті реалізувати не зміг на 78.

Вулвергемптон - Ноттінгем 1:0

Гол: Невеш, 56

Вулвергемптон: Са — Хонні, Кілман, Тоті, Аіт-Нурі (Буену, 90+2) — Невеш, Моутіньо (Б. Траоре, 82), Матеус (Ходж, 90+2) — А. Траоре (Семеду, 85), Поденсе, Коста (Хван, 82).

Ноттінгем: Гендерсон — Тоффоло (Саррідж, 89), Маккенна, Кук, Вільямс — Куяте (Мангала, 70), Фройлер (Авонії, 84), Єйтс — Гіббс-Вайт, Джонсон — Денніс (Лінгард, 70).

Попередження: Денніс, Маккенна, Поденсе.

Нереалізований пенальті: Джонсон (сейв воротаря)