Англія

Український лівий захисник з'явиться на полі з перших хвилин в поєдинку АПЛ.

У рамках 11-го туру поточного розіграшу англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем прийме на своєму полі Евертон.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими склада на це протистояння.

Так, у складі "ірисок" з перших хвилин з'явиться український лівий захисник Віталій Миколенко, для якого ця зустріч стане десятою в АПЛ-2022/23.

Склад Тоттенгема:

Склад Евертона:

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Евертон відбудеться сьогодні, 15 жовтня, о 19:30 за київським часом.