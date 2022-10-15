Український лівий захисник з'явиться на полі з перших хвилин в поєдинку АПЛ.
Віталій Миколенко, getty images
15 жовтня 2022, 19:16
У рамках 11-го туру поточного розіграшу англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем прийме на своєму полі Евертон.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими склада на це протистояння.
Так, у складі "ірисок" з перших хвилин з'явиться український лівий захисник Віталій Миколенко, для якого ця зустріч стане десятою в АПЛ-2022/23.
Склад Тоттенгема:
Склад Евертона:
Нагадаємо, матч Тоттенгем — Евертон відбудеться сьогодні, 15 жовтня, о 19:30 за київським часом.