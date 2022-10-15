Англія

Англійський форвард тричі ставав найкращим бомбардиром АПЛ, але поки не вигравав зі "шпорами" командних трофеїв.

У рамках 11-го туру поточного розіграшу англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем зустрівся з ліверпульським Евертоном.

У стартовому складі "шпор" на це протистояння вийшов нападник Гаррі Кейн, для якого матч із Евертоном став ювілейним 400-м у футболці Тоттенгема у всіх турнірах.

29-річний англієць є вихованцем Тоттенгема. У 400 поєдинках за "шпор" Кейн забив 257 голів, віддав 61 асист, тричі ставав найкращим бомбардиром сезону в АПЛ, але поки не виграв жодного командного трофея.