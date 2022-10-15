Англія

Гості, з Віталієм Миколенком у складі, поступились "шпорам".

В 11 раунды англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму стадіоні грав проти Евертона.

Організована гра у захисті допомогла команді Френка Лампарда не пропустити гол у першому таймі, хоча Тоттенгем декілька раз турбував Пікфорда.

У другому таймі "шпорам" все ж вдалось відкрити рахунок. Гаррі Кейн, який проводив 400 матч у футболці клубу, реалізував 11-метровий удар.

Евертон після пропущеного голу намагався атакувати, але захист господарів діяв дуже уважно. Здавалось, що поєдинок завершиться мінімальною перемогою Тоттенгема, але так не вважав Хойб'єрг. Він пробив з меж штрафного, та м'яч, не без допомоги рикошета, влетів у сітку.

Тоттенгем - Евертон 2:0

Голи: Кейн, 59, Хойб'єрг, 86

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс, Доерті, Перішіч — Бентанкур, Хойб'єрг, Рішарлісон (Біссума, 52), Сон — Кейн.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Коулмен (Гарнер, 67) — Онана, Гує (Рондон, 81), Івобі, Грей, Макніл — Мопе (Калвер-Льюїн, 67).

Попередження: Бентанкур, Мопе, Макніл, Гує, Миколенко.