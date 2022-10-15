Англія

Захисник не помічник збірній Англії.

У матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти Мілана захисник Челсі Ріс Джеймс отримав травму коліна.

Футболіст пройшов медогляд у Лондоні, який показав досить невтішний результат для нього та тренера збірної Англії.

Через пошкодження коліна Джеймс пропустить вісім тижнів, що викреслює його із заявки збірної Англії на чемпіонат світу.

Мундіаль в Катарі починається вже за чотири тижні, 20 жовтня, і триватиме до 18 грудня. До цього моменту футболіст ще буде відновлюватись.

Нагадаємо, що в збірній Англії проблеми із правими захисниками, адже мундіаль ризикують пропустити Кайл Вокер та Трент Александер-Арнольд.