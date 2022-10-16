Англія

Football.ua представляє анонс матчу 11-го туру чемпіонату Англії-2022/23.

У центральному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Манчестер Сіті, яке пройде на Енфілді.

НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Календар останніх матчів у рамках АПЛ навряд чи може порадувати тренерський штаб Ліверпуля з погляду загального рівня суперників. Слідом за міцним Брайтоном (3:3) і лідируючим Арсеналом (2:3) підопічні Юргена Клоппа зустрінуться з опонентом, який став для них дуже принциповим за останні кілька років.

Ось тільки сьогодні принциповість конкретно цього сьогоднішнього протистояння з Манчестер Сіті на підсвідомому рівні розцінюється зараз зовсім не так, як раніше. Вся річ у тому, що Ліверпуль відверто здав свої позиції – замість очікуваної боротьби за чемпіонство ми спостерігаємо перебування "червоних" у середині турнірної таблиці, а боротьба за лідерство у своїй групі Ліги чемпіонів фактично була без шансів програна італійському Наполі.

На тлі наявних проблем у Ліверпуля з постійними травмами, відсутністю стабільної сполучної ланки у півзахисті між лініями оборони та атаки, а також серйозними проблемами з організованою грою у захисті, очевидно, що Манчестер Сіті виглядає тут явним фаворитом. Але ми не повинні забувати про тренерський чинник, адже нинішній загальний клас гравців у "містян" може перевершувати будь-яку команду, але це не означає, що Сіті — це абсолютно невразлива команда. Теоретично Клопп здатний знайти протидію супернику, з яким він добре знайомий, як цього сезону вже робили Ньюкасл, Астон Вілла і Копенгаген.

Але дивлячись на те, як Ерлінг Голанд забиває фактично в кожному матчі, Кевін Де Брюйне та Бернарду Сілва систематично постачають йому передачі, а Філ Фоден допомагає в реалізації моментів — прогнози для Ліверпуля, який має кадрові проблеми у захисті та в цілому проблеми з позиційною обороною, не дуже обнадійливі. Команда Клоппа може забити умовному Рейнджерс хоч десять м'ячів, але головним її завданням у майбутньому матчі буде пропустити якнайменше, оскільки навіть два забиті м'ячі у ворота Сіті нічого не зможуть гарантувати на 100%.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,83, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3,97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,33.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, ван Дейк, Конате, Цимікас — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Жота

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Аканжі, Лапорт, Гомес — Родрі, Бернарду Сілва, де Брюйне — Фоден, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Александр-Арнольд, Матіп, Кейта, Луїс Діас — Вокер, Філліпс, Стоунс

Під питанням: Джонс, Окслейд-Чемберлен, Конате — ...

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