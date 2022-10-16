Англія

Англійцю не вдалося перевершити лише Едена Азара.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі вирушив у гості до Астон Вілли.

Рахунок у цій зустрічі був відкритий вже на шостій хвилині, а його автором став вихованець "синіх" Мейсон Маунт.

Для англійського півзахисника цей гол став 25 за Челсі у рамках АПЛ. Таким чином, Маунт у віці 23 років і 279 днів став другим наймолодшим футболістом в історії лондонського клубу, якому вдалося досягти цієї позначки голів у Прем'єр-лізі.

Першим, як і раніше, залишається бельгійський вінгер Еден Азар, який забив 25 голів в АПЛ за Челсі в 23 роки та 271 день.