Англія

"Червоні" зуміли здолати підопічних Пепа Гвардіоли.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Ліверпуль на своєму полі приймав Манчестер Сіті.

Аж до 76-ї хвилини гри не було голів у матчі, доки Мохамед Салах не скористався помилкою Жоау Канселу.

Голкіпер Аліссон перехопив м'яч після подачі Кевіна де Брюйне зі штрафного та швидко ввів його у гру.

Канселу припустився позиційної помилки, в результаті чого проскочив повз м'яч, а Салах скористався цим епізодом і вийшов віч-на-віч з Едерсоном.

Гравець збірної Єгипту без проблем розібрався із бразильцем, пробивши у лівий від воротаря кут воріт. Цей гол став єдиним у матчі, тим самим принісши Ліверпулю три очки.

За підсумком, Ліверпуль піднявся на восьму сходинку (13 очок), а Манчестер Сіті залишився другим (23 очки), але відставання від лідируючого Арсеналу складає вже чотири очки.

Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:0

Гол: Салах, 76.