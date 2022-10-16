"Червоні" зуміли здолати підопічних Пепа Гвардіоли.
Ліверпуль - Манчестер Сіті, Getty Images
16 жовтня 2022, 20:37
У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Ліверпуль на своєму полі приймав Манчестер Сіті.
Аж до 76-ї хвилини гри не було голів у матчі, доки Мохамед Салах не скористався помилкою Жоау Канселу.
Голкіпер Аліссон перехопив м'яч після подачі Кевіна де Брюйне зі штрафного та швидко ввів його у гру.
Канселу припустився позиційної помилки, в результаті чого проскочив повз м'яч, а Салах скористався цим епізодом і вийшов віч-на-віч з Едерсоном.
Гравець збірної Єгипту без проблем розібрався із бразильцем, пробивши у лівий від воротаря кут воріт. Цей гол став єдиним у матчі, тим самим принісши Ліверпулю три очки.
За підсумком, Ліверпуль піднявся на восьму сходинку (13 очок), а Манчестер Сіті залишився другим (23 очки), але відставання від лідируючого Арсеналу складає вже чотири очки.
Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:0
Гол: Салах, 76.