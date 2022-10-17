Англія

Данець може не зіграти проти колишнього клубу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен не зміг допомогти команді у матчі проти Ньюкасла, який завершився у безгольову нічию.

Як зазначив перед грою Ерік тен Гаг, футболіст захворів. Після матчу тренер заявив, що його участь у грі із Тоттенгемом також під загрозою.

"Сумно, що Еріксен вибув із гри. Але у нас велика команда. Тому ми повинні побудувати інший склад, і ми можемо залучити гравців з лави запасних, які мають готовність.

Я не можу сказати чи він зіграє із Тоттенгемом. Крістіан — фантастичний гравець. Він дуже важливий футболіст для теперішнього Манчестер Юнайтед. Сподіваюсь, він буде себе краще почувати і зможе нам допомогти у середу", — сказав Тен Гаг.

Зазначається також, що Скотт Мактоміней, який відбував дискваліфікацію, буде готовий зіграти проти "шпор". Мартін Дубрвка залікував травму і буде залучений до складу.