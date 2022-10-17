Англія

"Червоні дияволи" також зацікавлені у трансфері.

Нападник Мілана та збірної Португалії Рафаель Леау зацікавив декілька клубів, у тому числі Челсі та Манчестер Юнайтед.

Вважалося, що Челсі може стати наступним місцем продовження кар'єри для футболіста, але на Олд Траффорд не сумніваються, що зможуть скласти конкуренцію лондонцям.

Леао відмовився на першу пропозицію від Мілана про продовження контракту. Незабаром "россонері" мають зробити йому другу — на п'ять років.

На рахунку нападника у 13 поєдинках за Мілан в усіх змаганнях чотири голи та чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий викласти величезну суму за Леау.