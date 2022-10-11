Португалець може повернутися до Ліги 1.
Рафаель Леау, getty images
11 жовтня 2022, 18:28
Парі Сен-Жермен розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля.
Як повідомляє видання Tuttosport, французький клуб націлився на португальського форварда Мілана Рафаеля Леау.
Зазначимо, що в рамках цього розіграшу Серії A португалець здійснив по 3 результативних постріли та гольові передачі на партнерів.
Нагадаємо, що агент Леау вимагає в потенційних покупців погасити заборгованість Мілану перед Спортінгом.