Франция

Португалець може повернутися до Ліги 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля.

Як повідомляє видання Tuttosport, французький клуб націлився на португальського форварда Мілана Рафаеля Леау.

Зазначимо, що в рамках цього розіграшу Серії A португалець здійснив по 3 результативних постріли та гольові передачі на партнерів.

Нагадаємо, що агент Леау вимагає в потенційних покупців погасити заборгованість Мілану перед Спортінгом.