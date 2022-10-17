Англія

Бельгієць може змінити клубну прописку.

Півзахисник Брайтона Леандро Троссар вдалими виступами привернув увагу інших команд із Англії.

Як повідомляє видання 90min, бельгійський футболіст зацікавив лондонський Челсі та Ньюкасл.

Зазначимо, що "синіх" тренує Грем Поттер, який працював із футболістом у Брайтоні.

В цьому сезоні Троссар відіграв дев'ять матчів на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та два результативними передачами.

Нагадаємо, що Челсі може підписати захисника Баварії Бенжамена Павара влітку.