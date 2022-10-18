Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів у непростий футбольний жовтень. Цього разу на нас чекають поєдинки посеред тижня.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 12-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

БРЕНТФОРД — ЧЕЛСІ



СЕРЕДА, 19 ЖОВТНЯ, 21:30. БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння двох лондонських команд. Після повернення до АПЛ Брентфорд неодноразово доводив, що здатний відбирати очки у сильних суперників, які з першого погляду перевершують його у класі виконавців. Тільки цього сезону підопічні Томаса Франка розгромили Манчестер Юнайтед, а минулого туру зуміли здобути перемогу над Брайтоном, який мав помітну перевагу у володінні м'ячем і в кількості створених моментів. Особлива увага зараз прикута до головного бомбардира команди Айвена Тоуні, який за кількістю забитих м'ячів у цій кампанії АПЛ поки що поступається лише Ерлінгу Голанду та Гаррі Кейну.

До речі, майбутній суперник "бджіл", лондонський Челсі, і сам чудово знає, що таке програвати Брентфорду. Остання зустріч із командою Томаса Франка завершилася для "синіх" розгромною поразкою з рахунком 1:4, але з того моменту багато що змінилося в Челсі: починаючи від власника і закінчуючи тренерським штабом. А ось за Гремма Поттера лондонці вперше з грудня 2016 року здобули чотири перемоги поспіль, не пропустивши при цьому жодного м'яча. Це не означає, що у Челсі немає жодних проблем з грою в обороні (та ж травма Ріса Джеймса — дуже суттєва втрата для "синіх"), але не можна не відзначити впевнену гру на лінії від воротаря Кепи, який провів просто феноменальний останній матч з Астон Віллою.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,63, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 5,44. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,28.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брентфорд: Рая — Аєр, Піннок, Мі, Генрі — Онієка, Янельт, Єнсен — Мбемо, Тоуні, Вісса

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі, Кукурелья — Лофтус-Чік, Жоржиньо, Маунт — Гаверц, Обамеянг, Стерлінг

Не зіграють: Норгор, Стракоша, Гікі — Джеймс, Канте, Фофана

Під питанням: Янссон — Тіаго Сілва

прогноз 0:1

ЛІВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ГЕМ

СЕРЕДА, 19 ЖОВТНЯ, 21:30. ЕНФІЛД, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулі вихідні Ліверпуль, не побоюсь цього слова, багатьох здивував, коли знову обіграв Манчестер Сіті і завдав підопічним Хосепа Гвардіоли першої поразки цього сезону Прем'єр-ліги. У тому матчі "червоні" прийняли правила гри і не прагнули виграти контроль м'яча у команди з найкращою лінією атаки у світі. У той же час Ліверпуль зробив ставку на контратаку гру і в одній з таких контратак Аліссон довгою передачею вивів Салах один на один із голкіпером Сіті. Мабуть, тепер нам варто звикнути до "нового Ліверпуля", який не прагнутиме до домінуючої атакуючої гри, а зробить ставку на досягнення потрібного результату.

До речі, щодо прагматичного підходу до гри найбільше знає Вест Гем після призначення Девіда Моєса. Саме такий підхід дозволив "молотобійцям" вийти на новий рівень та кваліфікуватися до єврокубків два сезони поспіль. Так, через невдалий старт сезону лондонський клуб зараз перебуває лише на 12-му місці, але після міжнародної паузи результати Вест Гем Юнайтед стали набагато кращими, хоча і рівень суперників після цього був нижчим, ніж під час "кризового періоду".

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 6,74. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,86.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабіньо, Тіаго, Фірміно — Елліотт, Нуньєс, Салах

Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Керер, Крессвелл — Цоуфал, Соучек, Райс, Емерсон — Боуен, Антоніо, Пакета

Не зіграють: Артур, Луїс Діас, Жота, Кейта, Матіп, Окслейд-Чемберлен — Агуерд

Під питанням: Конате — Доусон, Корне

прогноз 2:1

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНГЕМ

СЕРЕДА, 19 ЖОВТНЯ, 22:15. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ХУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Через перенесення матчу двох лідерів чемпіонату між Арсеналом та Манчестер Сіті поєдинок Манчестер Юнайтед та Тоттенгема стане головним у цьому посередтижневому турі. У минулій зустрічі "червоні дияволи" не змогли належним чином протистояти організованій обороні Ньюкасла, що стало результатом підсумкової нульової нічиєї. І адже не можна сказати, що МЮ проти "сорок" точно заслуговував на перемогу. За кількістю ударів у площину воріт Ньюкасл нічим не поступився підопічним Еріка тен Гага, хоча той же Маркус Рашфорд наприкінці зустрічі міг здобувати для "червоних дияволів" непросту перемогу.

А ось Тоттенгем — це саме той тип команд, який насамперед робить ставку на гру другим номером та якісну організовану оборону. Якщо Ньюкаслу не вистачило потрібних кадрів через травмованих Сен-Максімена та Ісака, щоб створити проблеми "червоним дияволам" на швидких контратаках, то у "шпор" ці кадри безперечно є. Та й з урахуванням того, що проти Евертона пошкодження отримав Рішарлісон, у Тоттенгема все ще залишаються Гаррі Кейн та Сон Хин Мін, які можуть зробити гол абсолютно ні з чого.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,37, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2,96. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,71.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Еріксен, МакТоміней, Фернандеш — Антоні, Марсьяль, Рашфорд

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Доерті, Хейб'єрг, Біссума, Бентанкур, Перішич — Кейн, Сон

Не зіграють: Ван-Біссака, Вільямс, Грінвуд, ван де Бек — Емерсон, Рішарлісон, Танганга

Під питанням: Магвайр, Марсьяль — Кулушевскі

прогноз 1:2

БРАЙТОН — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ

ВІВТОРОК, 18 ЖОВТНЯ, 22:15. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Модер, Мітома — Колбек, Ніакате, Річардс

Під питанням: Янссон — ...

прогноз 2:1

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ВУЛВЕРГЕМПТОН

ВІВТОРОК, 18 ЖОВТНЯ, 22:15. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Батленд, Клайн, Макартур, Річардс — Шикіньо, Калайджич, Нету, Хіменес

Під питанням: Фергюсон, Г'юз — ...

прогноз 0:0

БОРНМУТ — САУТГЕМПТОН

СЕРЕДА, 19 ЖОВТНЯ, 21:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Брукс, Келлі — Лівраменто

Під питанням: Пірсон — Белла-Кочап, Лавія

прогноз 1:0

НЬЮКАСЛ — ЕВЕРТОН

СЕРЕДА, 19 ЖОВТНЯ, 21:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ХЕРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Дарлоу, Крафт, Рітчі, Сен-Максімен — Годфрі, Паттерсон, Таунсенд

Під питанням: Ісак — Міна, Голгейт

прогноз 1:1

ФУЛГЕМ — АСТОН ВІЛЛА

ЧЕТВЕР, 20 ЖОВТНЯ, 21:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Курзава, Соломон — Аугустінссон, Дінь, Дієго Карлос, Камара

Під питанням: Тете — ...

прогноз 2:2

ЛЕСТЕР — ЛІДС

ЧЕТВЕР, 20 ЖОВТНЯ, 22:15. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Бертранд, Ндіді, Перейра — Хьельде, Даллас, Форшоу

Під питанням: Тете — Грей