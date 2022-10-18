Англія

Угода з німецьким хавбеком спливає влітку 2023 року.

Центральний півзахисник Ілкай Гюндоган найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "містян" розпочало переговори з 31-річним німцем про продовження контракту до літа 2025 року.

Зазначимо, що поточна угода Ман Сіті з Гюндоганом закінчується влітку 2023 року.

У поточному сезоні німецький хавбек провів 14 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.