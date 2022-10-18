Англія

Воротар натякнув, що може продовжити контракт.

Матч проти Ньюкасла (0:0) став ювілейним, 500 для воротаря Давіда Де Хеа. Після матчу з'явились чутки, що іспанець може продовжити свій контракт з Юнайтед.

В інтерв'ю Daily Mail Де Хеа натякнув, що із задоволенням залишиться в англійському клубі до кінця кар'єри.

"Це мій клуб, і я почуваюся тут дуже добре. Я граю стабільно, і це дає мені сили та надії. Мені не так багато років, щоб закінчувати з футболом. Я планує ще пограти досить довго. Так, я хотів би залишитися тут ще на багато років і робити свою роботу на високому рівні.

Я хотів би також спробувати допомогти молодим футболістам Манчестер Юнайтед. У нас є талановиті воротарі, які ще не мають достатнього досвіду. Допоміг би їм у цьому компоненті. А ще я хочу спробувати виграти трофеї. Я відчуваю себе дуже впевнено", — сказав іспанець.

Раніше повідомлялось, що до кінця 2022 року керівництво МЮ вирішить, чи продовжувати співпрацю з воротарем. Його контракт діє до літа 2023 року.