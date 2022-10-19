Англія

Фахівець висловився напередодні матчу.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висловився щодо гри проти Манчестер Юнайтед яка пройде напередодні.

"Манчестер Юнайтед — монстр з яким завжди потрібно боротись за перемогу. Ця команда має величезний потенціал з економічної точки зору. Це буде ще один важливий матч. Думаю, ми стали кращими в багатьох аспектах порівняно з минулим сезоном.

Але матчі проти Юнайтед завжди складні, особливо на їх стадіоні. У той же час, мені подобається, що ми пройдемо цю перевірку саме зараз. Нам потрібно дуже добре зрозуміти, які наші амбіції, і спробувати досягти хороших результатів.

На Олд Траффорд завжди неймовірна атмосфера – це великий театр. Там треба грати із характером, показувати свій футбол, свої ідеї. Порівняно з тим, що було 10 років тому, зараз МЮ у кризі. Але лише два роки тому цей клуб боровся за перемогу в АПЛ і став другим після Ман Сіті – не забувайте про це.

Йдеться про команду, яка завжди потрапляє до топ-4, грає в Лізі чемпіонів і веде боротьбу за трофеї, якщо не допускає серйозних помилок", — сказав Конте.

Матч між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом відбудеться 19 жовтня та розпочнеться о 22:15 за київським часом.