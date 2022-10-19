Колишній гравець МЮ продовжить тренерську кар'єру.
Майкл Каррік, Getty Images
19 жовтня 2022, 20:22
Англійський Мідлсбро, який представляє Чемпіоншип, домовився з Майклом Карріком, який має стати новим головним тренером клубу.
Зараз Мідлсбро шукає наставника після того, як з цієї посади був звільнений Кріс Уайлдер напередодні.
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії має підписати контракт протягом наступних 24 годин із клубом.
Вже у матчі 16 туру Чемпіоншипу, коли Мідлсбро зіграє проти Гадерсфілда, на чолі команди може бути Каррік.
Зараз "Боро" займає 22 місце у турнірній таблиці із 13 балами в своєму активі. Каррік останнім часом був без роботи після того, як залишив Манчестер Юнайтед.