Англія

Українець, за традицією, зіграє з перших хвилин.

У рамках 12 раунду англійської Прем'єр-ліги Евертон у гостях зіграє проти Ньюкасла.

Головні тренери вже назвали стартові 11 на гру. Відзначимо чергову появу у складі "ірисок" із перших хвилин українського захисника Віталія Миколенка.

Ньюкасл: Поуп — Тріппьєр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Жоелінгтон — Альмірон, Мерфі — Вілсон.

Запасні: Каріус, Шелві, Фрейзер, Таргетт, Льюїс, Лассельс, Вуд, Віллок, Андерсон.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Коулмен — Івобі, Гує, Онана — Гордон, Грей — Калверт-Льюїн.

Запасні: Беговіч, Девіс, Гарнер, Вінагре, Кін, Макніл, Мопе, Дукуре, Холгейт.

Матч між Ньюкаслом та Евертоном відбудеться 19 жовтня та розпочнеться о 21:30 за київським часом.