Закінчились чотири матчі чемпіонату Англії.
У рамках 12 раунду англійської Прем'єр-ліги завершились чотири поєдинки.
Ліверпуль у домашньому матчі протистояв Вест Гему.
Команді Юргена Клоппа дуже важливі були три очки. На 22 хвилині рахунок був відкритий. Цімікас зробив простріл у штрафний майданчик, де вільним був Нуньєс. Форвард скористався шансом та відкрив рахунок.
Вест Гем перед перервою отримав чудову можливість забити у відповідь, заробивши пенальті. Боуен підійшов до м'яча, але не переграв Аліссона.
Ліверпуль - Вест Гем 1:0
Гол: Нуньєс, 22
Нереалізований пенальті: Боуен, 45
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цімікас (Робертсон, 81) — Салах, Гендерсон, Тьяго (Фабіньйо, 58), Карвалью (Джонс, 57) — Фірміно (Мілнер, 81), Нуньєс (Елліотт, 57).
Вест Гем: Фабьянскі — Крессвелл, Керер, Зума, Джонсон — Соучек, Райс, Даунс (Антоніо, 74) — Форнальс (Бенрахма, 61), Боуен — Скамакка.
Саутгемптон грав у гостях проти Борнмута.
Гості забили першими — на дев'ятій хвилині протистояння. Перро віддав пас на Че Адамса, який відкрив рахунок. Цей гол вирішив долю цього поєдинку.
Борнмут — Саутгемптон 0:1
Гол: Адамс, 9
Борнмут: Нето — Фредерікс, Мефам, Сенесі (Ротвелл, 78), Сміт — Лерма, Кук, Крісті (Станіслас, 62), Біллінг (Мур, 83), Таверньє — Соланке.
Саутгемптон: Базуну — Перро (Ларіос, 88), Салісу, Чалета-Цар, Вокер-Пітерс (Армстронг, 66) — Арібо (Лянко, 64), Мейтленд-Найлс (Діалло, 88), Ворд-Праус — Ельюнуссі — Армстронг (Дженепо, 88), Адамс.
Попередження: Перро, Мефам, Мейтленд-Найлс.
Ньюкасл вдома грав проти непоступливого Евертона з Віталієм Миколенко у стартовому складі.
31 хвилина стала знаковою для господарів поля. Мігель Альмірон скористався хорошою передачею від Гімараеша та відкрив рахунок, перегравши Пікфорда. Більше команди не забивали.
Ньюкасл - Евертон 1:0
Гол: Альмірон, 31
Ньюкасл: Поуп — Тріппьєр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Жоелінтон (Віллок, 46) — Альмірон (Фрейзер, 73), Мерфі (Андерсон, 73) — Вілсон (Вуд, 86).
Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Коулмен — Івобі (Гарнер, 73), Гує, Онана — Гордон, Грей (Макніл, 79) — Калверт-Льюїн (Мопе, 73).
Попередження: Кальверт-Льюїн, Жоелінтон, Гордон, Шер, Гує, Тарковскі.
Лондонський Челсі гостював на Брентфорд Ком'юніті Стедіум, де грав проти Брентфорда.
Гра була досить рівною. Десь Челсі мав забивати, але Рая грав досить надійно. А десть господарі простили лондонців.
Брентфорд — Челсі 0:0
Брентфорд: Рая — Занка, Мі, Піннок, Рерслев, Генрі — Оньєка (Баптіст, 60), Янельт, Єнсен (Дасілва, 73) — Мбемо (Вісса, 72), Тоуні.
Челсі: Кепа — Кукурелья (Пулішич, 61), Кулібалі, Чалоба, Аспілікуета — Лофтуч-Чік, Жоржиньо, Гаверц (Обамеянг, 81), Маунт (Чуквуемека, 62), Галлагер (Ковачич, 15) — Броя (Стерлінг, 62).