Англія

Закінчились чотири матчі чемпіонату Англії.

У рамках 12 раунду англійської Прем'єр-ліги завершились чотири поєдинки.

Ліверпуль у домашньому матчі протистояв Вест Гему.

Команді Юргена Клоппа дуже важливі були три очки. На 22 хвилині рахунок був відкритий. Цімікас зробив простріл у штрафний майданчик, де вільним був Нуньєс. Форвард скористався шансом та відкрив рахунок.

Вест Гем перед перервою отримав чудову можливість забити у відповідь, заробивши пенальті. Боуен підійшов до м'яча, але не переграв Аліссона.

Ліверпуль - Вест Гем 1:0

Гол: Нуньєс, 22

Нереалізований пенальті: Боуен, 45

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цімікас (Робертсон, 81) — Салах, Гендерсон, Тьяго (Фабіньйо, 58), Карвалью (Джонс, 57) — Фірміно (Мілнер, 81), Нуньєс (Елліотт, 57).

Вест Гем: Фабьянскі — Крессвелл, Керер, Зума, Джонсон — Соучек, Райс, Даунс (Антоніо, 74) — Форнальс (Бенрахма, 61), Боуен — Скамакка.

Саутгемптон грав у гостях проти Борнмута.

Гості забили першими — на дев'ятій хвилині протистояння. Перро віддав пас на Че Адамса, який відкрив рахунок. Цей гол вирішив долю цього поєдинку.

Борнмут — Саутгемптон 0:1

Гол: Адамс, 9

Борнмут: Нето — Фредерікс, Мефам, Сенесі (Ротвелл, 78), Сміт — Лерма, Кук, Крісті (Станіслас, 62), Біллінг (Мур, 83), Таверньє — Соланке.

Саутгемптон: Базуну — Перро (Ларіос, 88), Салісу, Чалета-Цар, Вокер-Пітерс (Армстронг, 66) — Арібо (Лянко, 64), Мейтленд-Найлс (Діалло, 88), Ворд-Праус — Ельюнуссі — Армстронг (Дженепо, 88), Адамс.

Попередження: Перро, Мефам, Мейтленд-Найлс.

Ньюкасл вдома грав проти непоступливого Евертона з Віталієм Миколенко у стартовому складі.

31 хвилина стала знаковою для господарів поля. Мігель Альмірон скористався хорошою передачею від Гімараеша та відкрив рахунок, перегравши Пікфорда. Більше команди не забивали.

Ньюкасл - Евертон 1:0

Гол: Альмірон, 31

Ньюкасл: Поуп — Тріппьєр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Жоелінтон (Віллок, 46) — Альмірон (Фрейзер, 73), Мерфі (Андерсон, 73) — Вілсон (Вуд, 86).

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Коулмен — Івобі (Гарнер, 73), Гує, Онана — Гордон, Грей (Макніл, 79) — Калверт-Льюїн (Мопе, 73).

Попередження: Кальверт-Льюїн, Жоелінтон, Гордон, Шер, Гує, Тарковскі.

Лондонський Челсі гостював на Брентфорд Ком'юніті Стедіум, де грав проти Брентфорда.

Гра була досить рівною. Десь Челсі мав забивати, але Рая грав досить надійно. А десть господарі простили лондонців.

Брентфорд — Челсі 0:0

Брентфорд: Рая — Занка, Мі, Піннок, Рерслев, Генрі — Оньєка (Баптіст, 60), Янельт, Єнсен (Дасілва, 73) — Мбемо (Вісса, 72), Тоуні.

Челсі: Кепа — Кукурелья (Пулішич, 61), Кулібалі, Чалоба, Аспілікуета — Лофтуч-Чік, Жоржиньо, Гаверц (Обамеянг, 81), Маунт (Чуквуемека, 62), Галлагер (Ковачич, 15) — Броя (Стерлінг, 62).