Англія

Футболіст не впевнений, що Ерлінг стане легендою футболу.

Колишній захисник Манчестер Сіті Джолеон Лескотт зробив свій прогноз щодо розвитку форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

"Я грав проти Ліонеля Мессі, проти Кріштіану Роналду. Але найважче за усіх було протистояти Луі Саа. Голанд чимось схожий на Саа.

Ерлінг — нападник високого рівня. Він досягне успіху в ході кар'єри, але ще рано говорити, що він стане найбільшим в історії, легендарним футболістом.

Не думаю, що він сам хоче чути про свою унікальність та велич саме зараз. Думаю, якщо він продовжить у тому ж дусі, то ми говоритимемо про нього в цьому контексті", — сказав Лескотт.

Нагадаємо, що на рахунку 22-річного норвежця 20 голів та три асисти у 14 поєдинках в усіх змаганнях.