Англія

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Лондонський Челсі в рамках дванадцятого туру англійської Прем’єр-ліги гостював на полі Брентфорда.

Команда Грема Поттера підійшла до цієї гри на тлі шести матчів без поразок, п’ять із яких завершувала максимальним здобутком.

Розраховували "сині" й у звітній грі здобути три очки, проте обставини були проти них.

Травма Галлагере на самому початку матчу зруйнувала плани Поттера на гру, і хоча Челсі й надалі продовжував тримати м’яч у себе, воротам суперників він майже не загрожував.

Ситуація змінилась трохи в кращий бік для "пенсіонерів" після перерви, коли вони створили кілька непоганих нагод, маючи відчутну перевагу на м’ячі. Проте Брентфорд вистояв та відібрав очки в фаворитів.

Огляд матчу:

Брентфорд — Челсі 0:0

Брентфорд: Рая — Занка, Мі, Піннок, Рерслев, Генрі — Оньєка (Баптіст, 60), Янельт, Єнсен (Дасілва, 73) — Мбемо (Вісса, 72), Тоуні.

Челсі: Кепа — Кукурелья (Пулішич, 61), Кулібалі, Чалоба, Аспілікуета — Лофтуч-Чік, Жоржиньо, Гаверц (Обамеянг, 81), Маунт (Чуквуемека, 62), Галлагер (Ковачич, 15) — Броя (Стерлінг, 62).

Попередження: Каземіро.