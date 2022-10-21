Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів у непростий футбольний жовтень.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 13-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — БРАЙТОН

СУБОТА, 22 ЖОВТНЯ, 17:00. ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Черговий непростий виклик чекає на колишнього головного тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі у ці вихідні. Його Брайтон зустрінеться із чинним чемпіоном країни в особі Манчестер Сіті. І хоча в дебютному для італійського фахівця поєдинку в АПЛ "чайки" зуміли здобути феєричну нічию на Енфілді проти Ліверпуля, на даний момент ця нічия є для Де Дзербі найбільшим досягненням у Брайтоні. Після цього "чайки" провели ще три матчі у Прем'єр-ліги, але так і не зуміли здобути жодної перемоги, зігравши внічию з Ноттінгемом, а також поступившись Брентфорду та Тоттенгему.

Тим часом Манчестер Сіті підходить до майбутнього протистояння в дещо розлюченому настрої. На минулих вихідних підопічні Хосепа Гвардіоли мінімально поступилися Ліверпулю, зазнавши не лише першої поразки в поточному сезоні АПЛ, але й дозволивши лідируючому Арсеналу збільшити свій відрив у турнірній таблиці до чотирьох очок. Враховуючи те, що Брайтон грав посеред тижня, тоді як очний матч між Ман Сіті та "канонірами" було перенесено, "містяни" мають бути в ці вихідні у кращій фізичній готовності.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,22, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 14,78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,09.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Аканжі, Лапорт, Гомес — Родрі, Бернарду Сілва, Де Брюйне — Марез, Голанд, Фоден

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер — Марч, Мак Аллістер, Кайседо, Троссар — Лаллана, Грос — Велбек

Не зіграють: Вокер, Стоунс, Філліпс — Модер, Мітома

Під питанням: ... — Колвілл

прогноз 3:2

ЧЕЛСІ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СУБОТА, 22 ЖОВТНЯ, 19:30. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У головному матчі туру між собою зустрінуться лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед, а саме протистояння пройде на Стемфорд Бридж. Обидві команди підходять до очного матчу у гарній формі, хоча останній поєдинок команди Грема Поттера в АПЛ проти Брентфорда завершився у нульову нічию. Так, у тому матчі ми не побачили кращої версії Челсі, але варто взяти до уваги той факт, що і стартовий склад у лондонців був досить експериментальний з метою надати відпочинок таким виконавцям, як П'єр-Емерік Обамеянг та Рахім Стерлінг. У той же час не можна не відзначити феноменальну форму голкіпера Кепи Аррісабалаги, який записав на свій рахунок п'ятий поспіль "сухий" поєдинок і багато в чому завдяки ньому Челсі вдалося уникнути поразки від Брентфорда.

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, посеред тижня провів свій найкращий матч у поточному сезоні Прем'єр-ліги. І зробив це не проти так званого "середняка", а проти лондонського Тоттенгема, який наразі йде на третьому рядку в турнірній таблиці АПЛ. Манкуніанці повністю переграли "шпор" у всіх компонентах, не дозволили їм фактично нічого створити біля своїх воріт, а рахунок міг бути ще більш розгромним, ніж 2:0, якби не зразковий виступ воротаря Тоттенгема Уго Льоріса. У той же час, цікаво буде подивитися, чи зможуть підопічні Еріка тен Гага суто фізично продемонструвати другий матч високого рівня за один тиждень. Глибина лави для запасних "червоних дияволів" з урахуванням наявних травм та усунення Кріштіану Роналду з дисциплінарних причин залишає бажати кращого.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,15, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,53. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,56.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — Чалоба, Тіаго Сілва, Кулібалі — Лофтус-Чік, Ковачіч, Жоржиньо, Кукурелья — Стерлінг, Маунт — Обамеянг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред, Фернандеш — Антоні, Рашфорд, Санчо

Не зіграють: Джеймс, Фофана, Канте — Ван-Біссака, Вільямс, Марсьяль, Роналду, Туанзебе, ван де Бек

Під питанням: Галлахер — Магвайр

прогноз 1:1

ТОТТЕНГЕМ — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД

НЕДІЛЯ, 23 ЖОВТНЯ, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОСТПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ще одним цікавим поєдинком, звісно, стане зустріч Тоттенгема та Ньюкасла. Підопічні Антоніо Конте повинні реабілітуватися перед своїми вболівальниками за провальний минулий виступ проти Манчестер Юнайтед. Нехай "шпори" зараз і йдуть на третьому місці, але в спину їм дихає той же Челсі, який відстає на три очки, але має один матч у запасі.

Ньюкасл Юнайтед, до речі, йде на серії без поразок із шести поєдинків поспіль (три перемоги та три нічиї). Більше того, "сорокам" зовсім недавно вдалося зробити те, чого не вдалося зробити Тоттенгему — це набрати очки на Олд Траффорд проти Манчестер Юнайтед (0:0). Команда Едді Гау в першу чергу робить ставку на оборону, а, як показує практика, у "шпор" виникають проблеми проти команд, які готові віддати їм володіння м'ячем та виступити другим номером. Цілком ймовірно, що результат зустрічі визначить єдиний реалізований момент.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,05, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 3,66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,74.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Ленгле, Даєр, Ромеро — Доерті, Бентанкур, Біссума, Хейб'єрг, Сессеньйон — Кейн, Сон

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн — Лонгстафф, Гімараеш, Віллок — Альмірон, Вілсон, Мерфі

Не зіграють: Рішарлісон — Ісак, Дарлоу, Крафт, Рітчі

Під питанням: Кулушевскі — Сен-Максімен

прогноз 1:0

НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — ЛІВЕРПУЛЬ

СУБОТА, 22 ЖОВТНЯ, 14:30. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Колбек, Ніакате, Річардс — Артур, Луїс Діас, Жота, Кейта, Матіп

Під питанням: Лоді, О'Браєн — Конате

прогноз 0:2

ЕВЕРТОН — КРІСТАЛ ПЕЛЕС

СУБОТА, 22 ЖОВТНЯ, 17:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ХУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Годфрі, Міна, Паттерсон, Таунсенд — Батленд, Клайн, Макартур, Річардс

Під питанням: ... — Фергюсон, Г'юз

прогноз 1:1

АСТОН ВІЛЛА — БРЕНТФОРД

НЕДІЛЯ, 23 ЖОВТНЯ, 16:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Аугустінссон, Дінь, Дієго Карлос, Камара — Норгорд, Стракоша, Гікі, Янссон

Під питанням: ... — ...

прогноз 0:2

ВУЛВЕРГЕМПТОН — ЛЕСТЕР

НЕДІЛЯ, 23 ЖОВТНЯ, 16:00. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Шикіньо, Калайджич, Нету, Хіменес — Бертранд, Ндіді, Перейра

Під питанням: Аїт-Нурі — Еванс, Сьоюнджю

прогноз 0:0

ЛІДС ЮНАЙТЕД — ФУЛГЕМ

НЕДІЛЯ, 23 ЖОВТНЯ, 16:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Хьельде, Даллас, Форшоу — Джеймс, Курзава, Соломон

Під питанням: Грей, Стрейк — Тете

прогноз 2:2

САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ

НЕДІЛЯ, 23 ЖОВТНЯ, 16:00. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Белла-Кочап, Вокер-Пітерс, Лівраменто, Мейтленд-Найлз — Ельнені, Сміт-Роу

Під питанням: Лавія — Зінченко

прогноз 0:2

ВЕСТ ГЕМ — БОРНМУТ

ПОНЕДІЛОК, 24 ЖОВТНЯ, 22:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: ... — ...

Під питанням: ... — ...