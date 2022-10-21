Англія

Завершились два поєдинки АПЛ.

В рамках поєдинку дванадцятого туру чемпіонату Англії Лестер приймав на своєму полі Лідс та здобув впевнену перемогу.

Команда Роджерса двічі вразила ворота супротивника ще в першому таймі та здобула три очки.

Лестер - Лідс 2:0

Голи: Кох, 16 (у власні ворота), Барнс, 35

Лестер: Уорд — Кастань, Амарті, Фас, Джастін — Прат (Перес, 70), Барнс (Іхеаначо, 85), Тілеманс, Сумаре (Менді, 64) — Дьюзбері-Холл, Варді (Дака, 64).

Лідс: Мельє — Крістенсен, Льоренте, Кох (Купер, 46), Фірпо (Кліх, 82) — Рока (Родріго, 46), Адамс, Ааронсон, Бемфорд (Харрісон, 65), Сіністерра (Гелхардт, 75), Саммервілл.

Астон Вілла, своєю чергою, грала на виїзді проти Фулгема та не змогла щось протипоставити супротивнику.

Фулгем — Астон Вілла 3:0

Голи: Рід, 36, Мітрович, 68, Мінгз (у власні ворота)

Фулгем: Лено — Рід (Керні, 73), Рим, Діоп, Робінсон — Кебано (Вілсон, 85), Перейра (Харріс, 87), Пальінья, Декордова-Рід, Вілліан (Джеймс, 73) — Мітрович (Вінісіус, 85) .

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Мінгз, Беднарек (Кеш, 46), Янг — Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі (Арчер, 81) — Інгз (Дендонкер, 69), Уоткінс, Бейлі (Буендіа, 58).