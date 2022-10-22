Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу лондонського Челсі в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

У центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає очне протистояння між лондонським Челсі та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Стемфорд Бридж.

ЧЕЛСІ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СУБОТА, 22 ЖОВТНЯ, 19:30. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підготовка Челсі до цієї зустрічі з Манчестер Юнайтед почалася ще перед минулим матчем проти Брентфорда, який пройшов посеред тижня. Головний тренер "синіх" Грем Поттер вирішив надати відпочинок деяким ключовим виконавцям атакуючої лінії, залишивши Рахіма Стерлінга та П'єра-Емеріка Обамеянга на лаві запасних.

Останнім часом Челсі перебуває у добрій формі і дуже мало пропускає, у чому величезна заслуга голкіпера Кепи Аррісабалаги. Але минулу зустріч із Брентфордом важко записати в актив успішних виступів "синіх" як з погляду результату, так і з погляду гри загалом. Знову ж таки, ту нульову нічию можна списати на те, що основний фокус Поттера був спрямований на протистояння з Манчестер Юнайтед.

Якщо говорити про "червоних дияволів", то посеред тижня команда Еріка тен Гага провела справді свій найкращий матч у поточному сезоні, зумівши обіграти Тоттенгем з рахунком 2:0. Заради справедливості "шпорам" дуже пощастило в тій зустрічі не пропустити більше, адже МЮ того вечора переграв їх за всіма компонентами. Єдине чого не вистачило манкуніанцям — реалізації моментів.

Єдине питання полягає в тому, чи вистачить гравців Манчестер Юнайтед суто фізично на другий за тиждень зразковий виступ проти сильного суперника. Адже, враховуючи травми, з глибиною лави запасних у "червоних дияволів" є проблеми, так ще й Кріштіану Роналду був виключений тен Гагом зі складу на матч із Челсі за свою непрофесійну поведінку наприкінці поєдинку з Тоттенгемом.

Parimatch Ukraine, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,15, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,53. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,56. За версією компанії, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,15, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,53. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,56.

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