Англія

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ перед грою.

Головний тренер Челсі Грем Поттер перед центральним матчем 13 раунду англійської Прем'єр-ліги поспілкувався із пресою.

"Ми все ще в процесі відновлення; приблизно так, як перед грою з Брентфордом. Конор Галлахер тренувався сьогодні, тому ми подивимося, як він буде відчувати себе протягом 24 годин.

З Брайтоном я переміг МЮ, але багато чого змінилося з того часу. Я дуже поважаю Еріка тен Гега, роботу, яку він виконав у своїй кар'єрі, і його якість як тренера. Ви можете побачити, як люди адаптуються та пристосовуються, коли вони переходять у топові-клуби. Отже, він робить все добре. Очевидно, що це був невдалий старт для МЮ, але вони відігралися, отримали очки та зіграли добре. Це буде важка гра".

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"Я провів у Брайтоні три роки, коли ми грали з МЮ, а Ерік був на той момент у Манчестер Юнайтед шість тижнів, тому йому потрібно багато чого навчитися та налагодити процес. Це нормально. У нього є якість, і, природно, вони ставатимуть все кращими й кращими з часом".

Також Поттер розповів про ситуацією із Денісом Закарією, який незадоволений своїм ігровим часом.

"У нас є команда з 24 гравців. На цій позиції є чимало хороших гравців, тому йому довелося запастися терпінням. Але він змагається, бореться за своє місце і готовий допомогти команді, якщо буде потрібно.

Незалежно від того, як пройде сезон, завжди буде питання про окрему людину, тому що ви не можете грати усіма. Він був незадоволний, він не зробив нічого поганого. Він добре поводиться на тренуваннях і готовий допомогти", — розповів Поттер на прес-конференції.

Поєдинок між Челсі та МЮ відбудеться 22 жовтня та розпочнеться о 19:30 за київським часом. Місце проведення гри — стадіон Стемфорд Брідж.