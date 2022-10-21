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Football.ua разом з Parimatch Ukraine пропонує ознайомитись із можливими ставками на центральний матч туру.

У рамках центрального поєдинку 13 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зіграє проти Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться 22 жовтня та розпочнеться о 19:30 за київським часом. Місце проведення гри — стадіон Стемфорд Брідж.

Прогноз на матч Челсі — Манчестер Юнайтед 22 жовтня

Обидві команди не найкращим чином розпочали цей чемпіонат. Челсі двічі програв у перших п'яти турах ще при Томасі Тухелі. Команда з Лондона зазнала поразок від Саутгемтона та Лідса — у тих матчах, де вони були явними фаворитами. Також у важливій грі їм не вдалось переграти Тоттенгем та продемонструвати свій клас у Ліги чемпіонів — поразка від Динамо Загреб. Керівництво пішло на крайні міри — звільнили Тухеля та запросили Грема Поттера з Брайтона. І це допомогло. При Поттері Челсі ще не програвав — 5 перемог та лише одна нічия — у Лізі чемпіонів проти Зальцбурга.

Манчестер Юнайтед змінив тренера ще до початку сезону АПЛ. Замість Ральфа Рангніка, який не втілив свої ідеї у гру команди, прийшов успішний та амбіційний Ерік тен Гаг. Передсезонне турне в МЮ вдалось! А ось початок чемпіонату — зовсім ні! Принаймні перших два тури. Спочатку, у першому турі, з МЮ розібрався Брайтон. Потім був холодний душ з Брентфордом — 0:4 ну ніхто не очікував. Але тен Гаг проявив себе як гнучкий фахівець. Він зміг дещо змінити у тактиці, налаштувати гравців та придбати нових яскравих виконавців. І результати пішли у гору. Були обіграні Ліверпуль, Арсенал та інші команди.

Тож на нас очікує досить цікавий матч між командами, які, здається, вийшли на вірний шлях та дають позитивні емоції своїм вболівальникам. Наші партнери з Parimatch Ukraine оцінюють перемогу Челсі у 1,95, а перемогу МЮ — у 3,60. Безмовно, буде досить багато гольових моментів та непоступливих стиків — а отже, роботи для арбітрів.

Прогноз на голи у матчі між Челсі та МЮ

Юнайтед в АПЛ досить часто пропускає, беручи на увагу останні поєдинки. Що не скажеш про Челсі. Команда Поттрера в останніх двох матчах ліги зовсім не пропускала, а якщо брати і Лігу чемпіонів, то 4 матчі вони зіграли "на нуль". Заслугою цьому є надійна гра Кепи, який підміняє Менді. Але іспанець вміє "наварити" у матчах із топовими суперниками. Ведемо до того, що варіант із "обидві заб'ють" у цій грі виглядає достатньо реальним, а коефіцієнт 1,67 — досить привабливим.

А ось із тоталом потрібно бути дуже уважним. Якщо ми поглянемо на останні п'ять очних зустрічей між Челсі та МЮ, то там обережні рахунки. Лише раз у протистоянні було забито 4 голи. У двох матчах рахунок був 0:0, а ще два поєдинки завершувались із рахунком 1:1.

Прогноз на точний рахунок

Як ми вже писали вище, чотири із п'яти очних зустрічей закінчились унічию. А що нам букмекери пропонують за нічию? Коефіцієнт 3,65 — виглядає топово. Якщо ми вже відштовхуємося від нічиєї, то давайте проаналізуємо коефіцієнти на точний рахунок.

- Нічию 0:0 оцінюють у 14,6 (з огляду на останні матчі такий результат можливий)

- На рахунок 1:1 дають 7,70 (останні два матчі завершились саме так)

- Те, що рахунок буде 2:2 — 15,00 (на нашу думкою такий результат цілком може бути).

Але давайте ще поглянемо на точний рахунок, пов'язаний із перемогою одної з команд (Ці варіанти ми вважаємо реальними):

Перемоги Челсі: 1:0 — 8,80, 2:0 — - 10,50, 3:0 — 17,60, 2:1 — 9,0, 3:1 — 15,40.

Перемоги Манчестер Юнайтед: 0:1 — 12,5, 0:2 — 21,20, 0:3 — 45,00, 1:2 — 13,00, 1:3 — 30,00.

Голи у першому чи другому таймі?

Знову візьмемо останні п'ять матчів МЮ та Челсі в АПЛ.

Підопічні Гремма Поттера забивали у першому таймі у чотирьох із п'яти матчах АПЛ. Коефіцієнт на те, що лондонці зроблять це також у матчі із Юнайтед — 1,76. А ось на гол Челсі у другому таймі дають лише 1,53.

Що стосується "червоних дияволів", то вони тричі у п'яти поєдинках ліги відзначались до перерви. Тому і коефіцієнт на цей результат вищій, ніж на гол Челсі — 2,25.Також 1,95 пропонується на гол Юнайтед у другому таймі.

А ось у те, що обидві команди заб'ють у перші 45+ хвилин букмекери майже не вірять. Тому дають коефіцієнт 4,00.

Додатково: Челсі заб'є в обох таймах — 2,90. Манчестер Юнайтед заб'є во обох таймах - 4,40.