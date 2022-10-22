Вінгер Крістал Пелас може змінити команду.
Вілфрід Заха, getty images
22 жовтня 2022, 22:42
Нападник Крістал Пелас Вілфрід Заха може змінити клуб вже в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє football.london, африканський гравець зацікавив чотири клуби АПЛ — Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Тоттенгем.
Зазначимо, що перейти в іншу команду Вілфрід Заха може на правах вільного агента, адже його поточний контракт стікає вже влітку.
Минулого сезону футболіст провів 37 поєдинків, у яких відзначився 15 забитими голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше Севілья розглядала трансфер Заха за 30 мільйонів євро.