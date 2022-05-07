Испания

Івуарійський вінгер може перебратися до чемпіонату Іспанії.

Крайній нападник Крістал Пелес Вілфрід Заа входить до сфери інтересів Севільї. Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, іспанський клуб протягом тривалого часу розглядає варіант з підписанням 29-річного івуарійця.

Влітку Севілья планує оформити трансфер нападника і спробує отримати Заа за 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Вілфрід Заа провів за Кристал Пелес 33 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів і віддав 2 асисти.