Івуарійський вінгер може перебратися до чемпіонату Іспанії.
Вілфрід Заа, Getty Images
07 травня 2022, 15:52
Крайній нападник Крістал Пелес Вілфрід Заа входить до сфери інтересів Севільї. Про це повідомляє Todofichajes.
За інформацією джерела, іспанський клуб протягом тривалого часу розглядає варіант з підписанням 29-річного івуарійця.
Влітку Севілья планує оформити трансфер нападника і спробує отримати Заа за 30 мільйонів євро.
У поточному сезоні Вілфрід Заа провів за Кристал Пелес 33 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів і віддав 2 асисти.