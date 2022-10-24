Англія

Господарі здобули впевнену перемогу.

Вест Гем в рамках поєдинку тринадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Борнмут.

"Молотобійці" здобули три бали завдяки влучному удару Курта Зума під завісу першої половині гри після передачі Соучека та голу Бенрахма з пенальті.

Вест Гем — Борнмут 2:0

Голи: Зума, 45, Бенрахма, 90+2

Вест Гем: Фабіаньскі – Джонсон, Зума, Керер, Крессуелл – Соучек, Райс, Даунс (Форнальс, 88) – Бенрахма, Боуен (Цоуфал, 88), Скамакка (Антоніо, 74).

Борнмут: Нето (Треверс, 46) – Фредерікс (Земура, 57), Сенесі, Міфем, Сміт – Лерма, Крісті (Ентоні, 57), Кук – Біллінг, Таверньє, Соланке (Мур, 45).