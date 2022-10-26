Англія

Шахтар хоче виручити з продажу українського таланта щонайменше 60 мільйонів євро.

Талановитий вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик незабаром може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс, лондонський Арсенал є одним із безлічі клубів, який зацікавлений у послугах 21-річного українця, хоча "каноніри" і не робили офіційних пропозицій минулим літом.

За інформацією джерела, Шахтар хоче виручити з продажу Мудрика щонайменше 60 мільйонів євро, тоді як сам гравець хотів би приєднатися до Арсеналу.

Відомий журналіст заявляє, що Михайло Мудрик говорив йому наступне: "Я не зможу сказати "ні" Арсеналу, якщо мені зателефонують звідти".

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів на клубному рівні 11 матчів, у який забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.