Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів у насичений футбольний жовтень.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 14-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 14:30. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після провального старту сезону АПЛ, здається, що останнім часом Лестеру вдалося знайти свою гру і як наслідок знайти позитивні результати. Як мінімум на даному етапі варто віддати належне власникам "лисиць" за те, що не стали рубати з плеча і звільняти Брендана Роджерса з посади головного тренера першої команди. В останніх п'яти матчах Лестер Сіті здобув три перемоги і один матч звів унічию за єдиної поразки. Зрозуміло, що через той самий провальний старт сезону, який став наслідком бляклої літньої трансферної кампанії клубу, підопічні Роджерса, як і раніше, знаходяться поблизу зони вильоту і займають 17-й рядок, проте вже добре, що команді вдається з цієї зони вильоту поступово вибиратися.

Однак, дивлячись на наступного суперника Лестера, "лисицям" дають досить мало шансів на успіх. Воно й зрозуміло, адже у 14-му турі команді Роджерса протистоятиме чинний чемпіон Англії, якому зараз небажано втрачати очки через боротьбу за лідируючу сходинку з лондонським Арсеналом. Поки що Манчестер Сіті йде другим у турнірній таблиці, поступаючись "канонірам" на два пункти. Судячи з останніх зустрічей "містян" у Лізі чемпіонів, можна зробити висновок, що для них зараз матчі в рамках англійської Прем'єр-ліги є пріоритетом через вирішені на даному етапі завдання на єврокубковій арені

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,3, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 10,32. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,12.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Фас, Джастін — Сумаре, Тілеманс, Дьюзбері-Голл — Меддісон, Варді, Барнс

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунс, Діаш, Лапорт, Канселу — Родрі, Гюндоган, Де Брюйне — Фоден, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Перейра, Бертранд — Вокер, Філліпс

Під питанням: Еванс, Ндіді — Голанд

прогноз 1:2

БРАЙТОН — ЧЕЛСІ

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 17:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕНДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після відходу Грема Поттера в Челсі та призначення на посаду головного тренера Роберто Де Дзербі Брайтону загалом вдалося не втратити в ігровому плані, але з реалізацією у команди спостерігаються великі проблеми, що є результатом систематичних втрат очок. "Чайки" можуть домінувати протягом усього матчу, але не реалізувати свої можливості і згодом залишити поле абсолютно ні з чим. Поки що при Де Дзербі Брайтон ще не здобув жодної перемоги, а найкращий виступ — перший матч італійського фахівця в Англії в гостях у Ліверпуля, коли хет-трик Леандро Троссара дозволив "чайкам" здобути у свій актив результативну нічию. Загалом і зараз у завершальній стадії вся надія на бельгійця — саме він минулого туру забив у ворота Манчестер Сіті, але на підсумковому результаті це ніяк не позначилося (1:3).

Для нинішнього головного тренера Челсі Грема Поттера це буде перша зустріч із його колишньою командою, по роботі в якій він остаточно зарекомендував себе як топовий фахівець зі своїм сучасним баченням футболу. Англієць чудово знає Брайтон, адже пропрацював там два з половиною роки, і завдяки його роботі клуб вийшов на новий рівень. Варто також визнати, що зараз Де Дзербі працює з тим, що залишив йому "у спадок" Поттер — в обох цих тренерів схожа філософія та бачення футболу, тому їхнє очне протистояння обіцяє бути цікавим.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,5, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3,06. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,31.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Еступіньян — Лемпті, Мак Аллістер, Кайседо, Троссар — Марч, Грос — Велбек

Челсі: Кепа — Чалоба, Тіаго Сілва, Кулібалі — Аспілікуета, Ковачич, Жоржиньо, Кукурелья — Стерлінг, Гаверц, Маунт

Не зіграють: Модер, Мітома — Джеймс, Фофана, Канте

Під питанням: Велтман — Ковачич, Кулібалі

прогноз 2:3

ЛІВЕРПУЛЬ — ЛІДС ЮНАЙТЕД

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 21:45. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулому поєдинку в рамках англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль несподівано для багатьох зазнав мінімальної поразки від Ноттінгем Форест, який є чи не головним претендентом на повернення до Чемпіоншипу за підсумками цього сезону. Звісно, ​​якби не Дін Гендерсон, то мерсисайдцям удалося б як мінімум набрати очки у тому матчі, але кінцевого незадовільного результату це не скасовує. Як і не скасовує того, що зараз Ліверпуль йде всього на восьмому рядку в турнірній таблиці. Зрозуміло, що дають про себе знати кадрові проблеми, які спіткають команду з самого початку кампанії, і досить скромна лава для запасних, але кого це хвилює, коли ми говоримо про команду, яка кілька минулих сезонів поспіль боролася за чемпіонство?

Щодо Лідса, то цю команду насправді хочеться більше хвалити, ніж критикувати. Звичайно, критикувати можна спокійно хоча б дивлячись на останні результати, які стали наслідком того, що "павичі" опинилися в зоні вильоту. Але, щиро кажучи, так зроблять ті, хто не бачили виступів гравців Лідса. Тому ж Арсеналу, який зараз очолює турнірну таблицю, підопічні Джессі Марша створили величезні проблеми, але банально не змогли реалізувати свої моменти. З Лестером аналогічна ситуація — набрати очки не вдалося банально через погану реалізацію, хоча за грою "павичі" мали помітну перевагу. Є відчуття, що Лідс здатний створити проблеми у фізичному плані абсолютно будь-якій команді чемпіонату, що неодноразово доводили протягом цього сезону. Особливо це стосується тих колективів, які посеред тижня провели свій матч у єврокубках, як той же Ліверпуль.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,34, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 9,06. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,8.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Тіаго, Фабіньо, Фірміно — Карвальо, Нуньєс, Салах

Лідс Юнайтед: Мельє — Айлінг, Кох, Купер, Стрейк — Грінвуд, Рока, Ааронсон — Гаррісон, Родріго, Сіністерра

Не зіграють: Артур, Луїс Діас, Діогу Жота, Кейта, Матіп — Даллас, Форшоу

Під питанням: Тіаго, Гендерсон — Фур-Хьельде, Адамс, Гелхардт, Грей, Купер, Родріго, Сіністерра

прогноз 2:1

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ГЕМ

НЕДІЛЯ, 30 ЖОВТНЯ, 18:15. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед останнім часом набрав непогану форму. Нічия з міцним Ньюкаслом, нічия з прямим конкурентом за єврокубкову зону в особі лондонського Челсі в останньому матчі, а також перемога в поєдинку з Тоттенгемом, який можна сміливо назвати найкращим виступом "червоних дияволів" цього сезону. Варто віддати підопічним Еріка тен Гага належне — з урахуванням дуже непростого календаря їм вдається набирати якщо не максимум, то задовільну кількість очок, що дозволяє команді впевнено триматися поблизу зони Ліги чемпіонів на своєму шостому місці.

Вест Гем після міжнародної паузи також набрав хорошу форму і піднявся з нижньої частини таблиці в середину, займаючи на цьому етапі десяту сходинку. Календар у "молтобійців", звичайно, був простішим, але набрані очки є набрані очки. В останніх п'ять зустрічах Прем'єр-ліги лондонці зазнали єдиної поразки — від Ліверпуля, при цьому успішно виступивши в груповому етапі Ліги конференцій і гарантувавши собі єврокубкову весну, як і Манчестер Юнайтед.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,71, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 4,97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,09.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен, Фернандеш — Антоні, Рашфорд, Санчо

Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Зума, Керер, Крессвелл — Райс, Соучек, Пакета — Боуен, Скамакка — Бенрахма

Не зіграють: Варан, Вільямс, Грінвуд, Туанзебе — ...

Під питанням: Ван-Біссака, Марсьяль — Пакета, Доусон, Корне

прогноз 2:1

БОРНМУТ — ТОТЕНГЕМ

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Брукс, Келлі, Нето — Кулушевські, Рішарлісон

Під питанням: ... — ...

прогноз 0:1

БРЕНТФОРД — ВУЛВЕРГЕМПТОН

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 17:00. БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БОББІ МЕНДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Норгорд, Стракоша, Гікі, Янссон — Шикіньо, Калайджич, Нету, Хіменес

Під питанням: ... — ...

прогноз 2:0

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — САУТГЕМПТОН

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 17:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Батленд, Клайн, Макартур, Річардс — Вокер-Пітерс, Лівраменто

Під питанням: Фергюсон — Белла-Кочап, Лавія

прогноз 1:1

НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — АСТОН ВІЛЛА

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 17:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Ісак, Дамметт, Дарлоу, Крафт, Рітчі — Аугустінссон, Дієгу Карлос, Камара

Під питанням: Сен-Максімен — Дінь

прогноз 3:1

ФУЛГЕМ — ЕВЕРТОН

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 19:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Курзава, Соломон — Годфрі, Міна, Таунсенд

Під питанням: Тете — ...

прогноз 1:1

АРСЕНАЛ — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ

НЕДІЛЯ, 30 ЖОВТНЯ, 16:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Ельнені, Сміт-Роу — Колбек, Ніакате, Річардс, Тоффоло

Під питанням: Зінченко, Маркіньос — О'Браєн