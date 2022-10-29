Англія

Бразилець прокоментував заяви невдоволених.

Англійський Манчестер Юнайтед у передостанньому турі Ліги Європи УЄФА на власному полі не залишив шансів молдавському Шерифу (3:0), завдяки чому продовжив зберігати сподівання на перший рядок турнірної таблиці в боротьбі проти іспанського Реала Сосьєдад.

Манчестер Юнайтед — Шериф 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Однак та гра радше запам’яталась скандалом, що виник на тлі ефектного фірмового фінта бразильського новачка "Червоних дияволів" Антоні — два повних обертання на місці з м’ячем, яким він прославився ще за часів виступів у амстердамському Аяксі.

Реакція експертів та вболівальників на цей ефектний рух була геть неоднозначною, і в підсумку навіть колишній півзахисник Юнайтед Пол Скоулз висловився з приводу зухвалої поведінки футболіста в негативній манері, назвавши Антоні не інакше, як "клоуном".

Однак власне 22-річному виконавцю, судячи з його останнього допису в Instagram, байдуже на критику.

"Ми стали відомими завдяки нашому мистецтву, тому я не припиню робити те, що зробило мене тим, ким я є", — заявив бразилець, також розмістивши кілька схвальних відгуків з боку вболівальників на свій рух.

У той самий час, головному тренеру Манчестер Юнайтед Еріку тен Гагу цей трюк також не сподобався: "Поки це приносить користь, якщо ви не втрачаєте м’яч і переграєте суперників, це виглядає добре. Але якщо це фінт заради самого фінта, тоді я роблю зауваження гравцю".

Манчестер Юнайтед наступний матч зіграє вдома проти Вест Гема 30 жовтня, о 18:15.