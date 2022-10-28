Ліга Європи

Дивіться відео голів і найкращих моментів матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи 27 жовтня 2022, 22:00.

У матчі п'ятого туру Ліги Європи Манчестер Юнайтед приймав молдавський Шериф, чиї ворота захищає українець Максим Коваль. Англійський клуб здобув на Олд Траффорд розгромну перемогу — 3:0.

Відзначимо, що Кріштіану Роналду потрапив до старту МЮ вперше після скандалу з Тен Гагом. Зірковому португальцю вдалося відзначитися голом.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Манчестер Юнайтед — Шериф у п'ятому турі групового етапу Ліги Эвропи-2022/23:

Манчестер Юнайтед — Шериф 3:0

Голи: Далот, 44, Рашфорд, 65, Роналду, 81.