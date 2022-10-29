Англія

Завершились деякі матчі ігрового дня у змаганні.

У рамках 14 раунду англійської Прем'єр-ліги завершились п'ять поєдинків змагання поспіль.

Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі розгромив Челсі Грема Поттера.

На п'ятій хвилині Троссар відкрив рахунок у матчі після пасу від Мітоми. Потім послідували два автоголи від гравців Челсі Лофтус-Чіка та Чалоби.

На другий тайм Поттер зробив заміну воротаря — замість Кепи вийшов Менді. Іспанець отримав травму. На 48 Кай Гаверц відіграв один м'яч. Але Гросс приніс господарям ще більш впевнену перемогу.

Брайтон - Челсі 4:1

Голи: Троссар, 5, Лофтус-Чік (АГ), 14, Чалоба (АГ), 42, Гросс, 90+2 — Гаверц, 48

Брайтон: Санчес — Марч, Вебстер, Данк, Еступіньян — Кайседо, МакКалістер, Гросс, Лаллана (Енкісо, 65), Мітома (Лемпті, 73)- Троссард.

Челсі: Кепа (Менді, 46) — Кукурелья (Чілвелл, 64), Сілва, Чалоба — Стерлінг (Обамеянг, 64), Галлагер (Зієш, 79), Ковачич, Лофтус-Чік, Пулішич (Броя, 79), Маунт — Гаверц.

Попередження: Стерлінг, Ковачич, Енкісо.

Борнмут вдома змагався із Тоттенгемом.

Події першого тайму розгортались незвично. На 22 хвилині забив Мур, вивівши Борнмут уперед. А на старті другого тайму Мур зробив дубль.

На 57 хвилині гості зуміли відіграти один м'яч завдяки зусиллям Сесеньйона. А за 16 хвилин забив Девіс — 2:2. І все ж удача була на стороні гостей. Третій гол забив Бентанкур.

Борнмут — Тоттенгем 2:3

Голи: Мур, 22, 50 — Сесеньйон, 57, Девіс, 73, Бентанкур, 90+2

Борнмут: Траверс — Земура, Мефам, Сенесі, Сміт — Кук, Лерма, Мур, Біллінг (Ентоні, 63), Таверньє (Фредерікс, 78) — Соланке (Стівенс, 85).

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Лангле, Санчес (Даєр, 57), Сесеньйон (Гіль, 84), Емерсон (Перішич, 63) — Хьойб'єрг, Біссума (Бентанкур, 57), Скіпп (Моура, 46) — Сон, Кейн.

Попередження: Сесеньйон, Сміт, Кук.

Ньюкасл вдома приймав Астон Віллу.

Господарі поля дуже активно грали у першому таймі і забити вдалося вже у додатковий час. Вілсон зміг реалізувати 11-метровий удар. На початку другого тайму після стрімкої атаки Вілсон забив другий гол у цій зустрічі, а згодом Жоелінтон зробив рахунок 3:0. Четвертий гол на рахунку Альмірона.

Ньюкасл - Астон Вілла 4:0

Голи: Вілсон, 45+6, 56, Жоелінтог, 59, Альмірон, 67

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер (Ласселс, 83), Ботман (Таргетт, 71), Берн — Лонгстафф, Гімараеш (Шелві, 83), Віллок, Альмірон, Жоелінтон — Вілсон (Мерфі, 71).

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 35) — Янг, Мінгс, Конса, Кеш (Дінь, 69) — Луїз, Дендонкер (Макгінн, 69), Бейлі (Ремзі, 61), Буендіа (Коутіньйо, 61), Воткінс — Інгс.

Попередження: Воткінс, Жоелінтон.

Вулвергемптон у гостях зустрічався з Брентфордом.

Перший тайм видався не результативним. Але вже на початку другої половини зустрічі команди обмінялися голами. Спочатку Мі вивів Брентфорд уперед, а згодом Невеш зробив рахунок 1:1.

Брентфорд — Вулвергемптон 1:1

Голи: Мі, 50 — Невеш, 52

Брентфрд: Рая — Аєр (Рерслев, 83), Мі, Піннок, Генрі — Дасілва (Оньєка, 83), Янельт, Єнсен (Дамсгор, 37) — Мбемо (Канос, 83), Вісса (Льюїс-Поттер, 75) — Тоні.

Вулвергемптон: Са — Буену, Кілман, Коллінз, Семеду — Невеш, Траоре, Поденсе, Матеус, (Моутіньо, 41), Траоре — Коста.

Попередження: Семеду, Поденсе, Мбемо, Невеш, Дамсгор, Тоуні.

Видалення: Коста (жорстке порушення).

Крістал Пелес змагався з Саутгемптоном.

На 38 хвилині рахунок був відкритий. Мітчелл віддав пас на Едуара, який не схибив із вбивчої позиції. Його гол вирішив долю матчу.

Крістал Пелес — Саутгемптон 1:0

Гол: Едуар, 38

Крістал Пелес: Гуайта — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Мілівоєвич, Олісе (Рідевальд, 86), Шлупп, Езе (Аю, 63), Заха — Едуар (Х'юз, 75).

Саутгемптон: Базуну — Перро (Дженепо, 74), Салісу, Чалета-Цар, Лянко — Армстронг (Мара, 86), Діалло (Мейтленд-Найлс, 46), Ворд-Праус, Ельюнуссі (Едозі, 74) — Арібо, Адамс.

Попередження: Заха, Едуар, Ельюнуссі, Салісу, Лянко.