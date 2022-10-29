Англія

Команда українця грала слабше за суперника, але здобула один бал.

У рамках 14 туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем на власному полі змагався проти Евертона.

У стартовому складі на цей поєдинок вийшов український крайній захисник Віталій Миколенко. Це його 13 поява у старті поспіль.

Фулгем був набагато активнішим за гостей. Проте 24 удари по воротах гостей не принесли бодай мінімальної перемоги підопічним Марку Сілви.

Фулгем — Евертон 0:0

Фулгем: Лено — Б. Рід (Тете, 76), Діоп, Рім, Робінсон — Г. Рід, Палінья, Кебано (Вілсон, 67), Перейра (Кейрні, 76), Вілліан — Мітрович.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Коулмен (Паттерсон, 64) — Онана, Гує (Гарнер, 64), Грей (Макніл, 76), Івобі, Гордон (Мопе, 86) — Калверт-Льюїн.

Попередження: Б. Рід, Мітрович, Онана.