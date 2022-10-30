Англія

Команду Мікеля Артети не зміг зупинити аутсайдер чемпіонату.

У рамках 14 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вдома впевнено переграв Ноттінгем Форрест.

У першому таймі команда Мікеля Артети забила лише один раз. Після пасу від Букайо Саки Габріель Мартінеллі відкрив рахунок.

На 27 хвилині після жорсткого стику поле вимушений був залишити Сака, замість якого вийшов Рісс Нельсон. І в наступних епізодах 22-річний нападник був головним героєм. На 49 хвилині він забив свій перший гол у матчі, а на 52 — оформив дубль.

57 хвилина також була гольова. На цей раз Рісс Нельсон виступив у ролі асистента, а забив четвертий м'яч у зустрічі Томас Парті. Мартін Едегор за 12 хвилин до закінчення основного часу зробив рахунок 5:0.

Арсенал — Ноттінгем Форест 5:0

Голи: Мартінеллі, 5, Нельсон, 49, 52, Парті, 57, Едегор, 78

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба (Тірні, 76), Габріел, Томіясу (Вієйра, 63) — Едегор, Парті, Джака (Нкетіа, 76), Сака, Мартінеллі (Седрік, 63) — Жезус.

Ноттінгем: Гендерсон — Лоді (Воррелл, 64), Маккена, Кук, Ор'є — Куяте (О'Браєн, 81), Фройлер, Єйтс, Лінгард (Денніс, 56), Гіббс-Вайт (Джонсое, 56) — Авонії (Вільямс, 64).

Попередження: Гіббс-Вайт.