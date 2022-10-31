Англія

У німецького тренера повна довіра з боку керівництва.

Керівництво Ліверпуля не збирається звільняти головного тренера команди Юргена Клоппа, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Власники повністю довіряють 55-річному наставнику, попри невдалі результати цього сезону. Сам Клопп також не розглядає можливості піти у відставку.

Крім того, за інформацією джерела, Ліверпуль має намір здійснити кілька топтрансферів наступного літа. А вже взимку клуб хоче підписати нового центрального півзахисника вже взимку. Нагадаємо, що влітку Ліверпуль орендував Артура з Ювентуса, але поки цей перехід можна вважати повністю провальним.

Після 12 турів Ліверпуль йде на 9-ій сходинці. Від топ-4 їх відділяє 8 очок. До перерви на ЧС-2022 вони мають зіграти з Тоттенгемом на виїзді та з Саутгемптоном вдома.