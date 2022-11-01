Англія

Лондонський клуб хоче відбити хоча б частину витрачених коштів за нападника.

Челсі готовий продати Ромелу Лукаку, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, у лондонському клубі розуміють, що не відіб'ють 115 мільйонів євро, витрачені на Лукаку влітку 2021 року, але хочуть розпрощатися з нападником та шукають покупців на нього.

Челсі розраховує, що Лукаку добре виступить на майбутньому турнірі. У клубі сподіваються, що сильна гра Ромелу на чемпіонаті світу-2022 збільшить його вартість.

Наразі Лукаку виступає на правах оренди за Інтер та заліковує травму. 29-річний футболіст не має наміру повертатися до складу Челсі, а клуби мають усну домовленість про повторну оренду бельгійця.