Талановитий півзахисник Росаріо Сентраль Факундо Буонанотте продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Брайтон завершив процедуру підписання 17-річного аргентинця.

Кандидатуру Буонанотте особисто затвердив головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.

У сезоні-2021/22 юний півзахисник провів у футболці Росаріо Сентраль 34 поєдинки, в яких він забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Факундо Буананотте в 9 мільйонів євро.