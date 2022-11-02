17-річний Факундо Буонанотте приєднається до табору "чайок".
Факундо Буонанотте (зліва), getty images
02 листопада 2022, 19:29
Талановитий півзахисник Росаріо Сентраль Факундо Буонанотте продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Брайтон завершив процедуру підписання 17-річного аргентинця.
Кандидатуру Буонанотте особисто затвердив головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.
У сезоні-2021/22 юний півзахисник провів у футболці Росаріо Сентраль 34 поєдинки, в яких він забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює Факундо Буананотте в 9 мільйонів євро.