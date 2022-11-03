Англія

Клуб підписав 17-річного футболіста із чемпіонату Аргентини.

Факундо Буонанотте перейде до Брайтону, повідомив офіційний сайт англійської команди.

17-річний футболіст приєднається до "чайок" у січні 2023 року. Він підписав контракт до 2026 року з опцією продовження ще на рік.

Офіційно перехід буде завершено, коли відкриється трансферне вікно.

Перехід Буонанотте було узгоджено після особистого схвалення Роберто Де Дзербі. Таким чином, 17-річний півзахисник — перший трансфер, здійснений за Роберто Де Дзербі.

Відзначимо, що Буонанотте також грає за збірну Аргентини U-20.