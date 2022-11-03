Клуб підписав 17-річного футболіста із чемпіонату Аргентини.
Факундо Буонанотте, ФК Брайтон
03 листопада 2022, 11:59
Факундо Буонанотте перейде до Брайтону, повідомив офіційний сайт англійської команди.
17-річний футболіст приєднається до "чайок" у січні 2023 року. Він підписав контракт до 2026 року з опцією продовження ще на рік.
Офіційно перехід буде завершено, коли відкриється трансферне вікно.
Перехід Буонанотте було узгоджено після особистого схвалення Роберто Де Дзербі. Таким чином, 17-річний півзахисник — перший трансфер, здійснений за Роберто Де Дзербі.
Відзначимо, що Буонанотте також грає за збірну Аргентини U-20.