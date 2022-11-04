Англія

Футболіста не влаштовує відсутність ігрового часу.

Манчестер Юнайтед планує віддати форварда Факундо Пеллістрі в оренду вже у січні 2023 року.

Як тільки він повернеться з чемпінату-світу, де представлятиме збірну Уругваю, він зможе опинитись в іншому клубі.

За молодим футболістом, який вже два роки належить англійському клубу, стежать скаути багатьох колективів з Європи.

За основну команду МЮ 20-річний півзахисник не зіграв ще жодного поєдинку, а сезони 2020/21 та 2021/22 провів у оренді в Іспанії, де грав за Алавес.

Нагадаємо, що "червоні дияволи" придбали Пеллістрі у 2020 році в Пеньяроля та заплатили за нього 10 мільйонів євро.