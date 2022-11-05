Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Цими вихідними англійська Прем'єр-ліга традиційно подарує нам низку захоплюючих протистоянь, за якими буде цікаво поспостерігати.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 15-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 14:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

З урахуванням того, що Ліверпуль зараз перебуває в середині таблиці, поєдинок між Челсі та Арсеналом можна сміливо називати головним у 15 турі. Це не лише одна з варіацій лондонського дербі — тут ще спокійно можна розшукати особистісний характер протистояння між футболістом та головним тренером однієї з команд. Так, мова йде про центрфорварда Челсі та за сумісництвом колишнього капітана Арсеналу П'єра-Емеріку Обамеянга, який минулої зими зі скандалом залишив стан "канонірів" і перейшов до Барселони, після чого влітку приєднався до одного з принципових суперників своєї колишньої команди (багато в чому цей трансфер відбувся через Томаса Тухеля, але це вже зовсім інша історія).

Щодо конфлікту, то габонець публічно заявляв, що головною причиною його відходу з Арсеналу стали зіпсовані відносини із головним тренером Мікелем Артетою. Іспанський фахівець, у свою чергу, поставив на Обамеянзі хрест через систематичні проблеми з дисципліною, тим самим в черговий раз показавши всьому футбольному світу, що для нього незамінних гравців не існує, особливо якщо футболіст із капітанською пов'язкою систематично спізнюється на тренування. Як би там не було, але шляхи зіркового габонца та Артети розійшлися, і тепер вони перетнуться по різні боки барикад. Без Обамеянга лондонський Арсенал обходиться без особливих проблем і фактично зі старту сезону зберігає лідерство в таблиці. Челсі ж цю гарну картину "канонірам" спробує зіпсувати цими вихідними, хоча з відсутністю двох ключових латералей зробити це буде непросто, особливо якщо враховувати, що в Арсеналу готується повернутись після травми українець Олександр Зінченко.

За версією компанії GG.bet, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,63, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,8. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,44.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі — Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Ковачич, Кукурелья — Стерлінг, Обамеянг, Маунт

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні — Парті, Джака, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Кепа, Джеймс, Канте, Фофана, Чілвелл — Сміт-Роу, Тернер

Під питанням: Ковачич — Томіясу

прогноз 1:2

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 16:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Як би там раніше не жартували з поганої аглійської в Унаї Емері під час його роботи в Арсеналі, іспанський фахівець ризикнув посеред сезону залишити Вільярреал та вирішив знову спробувати свої сили в Прем'єр-лізі, очоливши нестабільну Астон Віллу замість Стівена Джеррарда. Через бюрократичні моменти з дозволом на роботу в Англії "король Ліги Європи" офіційно приступив до своїх обов'язків у новому клубі лише першого листопада, проте вже відразу на нього чекає по-справжньому складний виклик в особі Манчестер Юнайтед.

Насправді, навесні минулого року Емері у прагматичному стилі вже обігравав МЮ у фіналі Ліги Європи (і програвав в груповому етапі Ліги чемпіонов), але з того часу багато що змінилося у стані "червоних дияволів". І змінилося з призначенням Еріка тен Гага, заради справедливості, тільки на краще. Єдиними проблемами манкуніанців на шляху до успіху в наступному матчі можуть стати кадрові проблеми одночасно на кількох позиціях, а також відверто не найкращі фізичні кондиції через виступи в єврокубках та дуже непростий календар.

За версією компанії GG.bet, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Еріка тан Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,11, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 3,61. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,61.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Дендонкер, Дуглас Луїс — Воткінс, Буендія, Бейлі — Інгз

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Лісандро Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред, Еріксен — Еланга, Роналду, Рашфорд

Не зіграють: Дієго Карлос, Камара, Аугустінссон — Варан, Вільямс, Туанзебе, Фернандеш

Під питанням: Емі Мартінес — Антоні, Санчо, Марсьяль

прогноз 1:2

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Чого точно чекати від матчу Тоттенгема проти Ліверпуля не знає у цьому світі абсолютно ніхто. Мерсисайдці просто непередбачувані в Прем'єр-лізі з точки зору результатів — сьогодні вони можуть завдати Манчестер Сіті першої поразки в сезоні, а вже завтра програти останній команді чемпіонату і закріпити це поразкою від Лідса поряд із перемогою в Лізі чемпіонів над лідером італійської Серії А.

Що стосується Тоттенгема, то ми чудово розуміємо, що це швидше за все буде гра другим номером з великою ставкою на контратаки та стандартні положення. Проте є кілька "але"... По-перше, посеред тижня "шпори" витратили помітно більше сил, щоб вирвати перемогу над Марселем у компенсований до другого тайму час і фінішувати на підсумковому першому місці у своїй групі Ліги чемпіонів. По-друге, зараз Ліверпуль перебуває в такому становищі, що й сам не проти віддати супернику м'яча та задіяти швидкі контратаки, як це було з тим самим Ман Сіті. І ось коли Тоттенгем змушений контролювати м'яч, тоді з креативом у побудові атак у команди Антоніо Конте спостерігаються проблеми, які і стають наслідком валідольних перемог з мінімальною перевагою в рахунку — в кращому випадку, або ж поразок від таких команд, як Арсенал, МЮ та Ньюкасл.

За версією компанії GG.bet, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,19, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,76.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Ленгле, Девіс — Сессеньйон, Хейб'єрг, Біссума, Бентанкур — Моура, Кейн

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Тіаго, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Фірміно, Нуньєс

Не зіграють: Дієго Карлос, Камара, Аугустінссон — Варан, Вільямс, Туанзебе, Фернандеш

Під питанням: Емі Мартінес — Антоні, Марсьяль, Санчо

прогноз 0:1

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА, 17:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГРЕМ СКОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Шикіньо, Нунеш, Калайджич, Дієго Коста, Нету, Хіменес — Модер

Під питанням: ... — Велтман

прогноз 0:1

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА, 17:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Даллас, Сіністерра, Форшоу — Брукс, Келлі, Нету

Під питанням: Грей — Велтман

прогноз 2:2

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Вокер, Менді, Філліпс — Кебано, Рід, Соломон

Під питанням: Аканджі, Голанд — Курзава

прогноз 3:1

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА, 17:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Б'янкон, Колбек, Ніакате, Річардс, Тоффоло — Гуд, Стракоша, Гікі, Тоуні, Янссон

Під питанням: Аканджі, Голанд — Норгорд

прогноз 2:2

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА, 19:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Годфрі, Міна, Таунсенд — Бертранд, Перейра

Під питанням: Аканджі, Голанд — Еванс

прогноз 1:1

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 16:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: ... — Батленд, Макартур, Річардс

Під питанням: Пакета, Корне, Фабіанські — Дукуре, Едуар

прогноз 2:1

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 16:00. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Під питанням: Вокер-Пітерс, Лівраменто — Ісак, Дамметт, Крафт, Дарлоу, Жоелінтон, Рітчі

Під питанням: Белла-Котчап — Шер

прогноз 2:2

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