Чотирнадцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення та традиційно надав нам достатньо приводів для обговорень.

Так, Роберто Де Дзербі здобув свою першу перемогу на чолі Брайтона, Ліверпуль зазнав чергової поразки, а Манчестер Юнайтед насилу обіграв Вест Гем.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в останньому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Можна констатувати той факт, що система Грема Поттера спрацювала на цей раз проти нього. Все те, що англієць вибудовував останні кілька років у Брайтоні, опинилося з іншого боку барикад і стало непереборною перешкодою для нинішнього Челсі. Символічно, що саме Брайтон став тією командою, яка завдала "синім" першої поразки після приходу Поттера. Символічним також є те, що Роберто Де Дзербі на чолі "чайок" здобув свою першу перемогу в Англії саме над командою, яку нині очолює колишній тренер Брайтона.

У цьому протистоянні Брайтону вистачило фактично одного тайму, щоби закрити всі питання щодо переможця. А як тут не перемогти, якщо навіть гравці Челсі самі щоразу зрізають м'яч у власні ворота? Абсолютна відсутність концентрації від лондонського клубу, травма Кепи та краща підготовка "чайок" у фізичному плані зробили свою справу настільки добре, що другий тайм став лише формальністю.

Так, після перерви Грем Поттер почав реагувати на провальні перші 45 хвилин, але й тут підопічні Роберто Де Дзербі виявились повністю готовими зіграти другим номером. Леандро Троссар знову довів, що вийшов на вищий рівень в індивідуальному плані, Марк Кукурелья показав, що нині перебуває в далеко не кращих фізичних кондиціях (його зона була проблемною для Челсі), а Рахім Стерлінг ніяк не здатний виконувати роль латераля. Слід знову робити акцент на тому, що дуже важко лондонці обходяться без Ріса Джеймса...

Брайтон — Челсі 4:1

Голи: Троссар, 5, Лофтус-Чік (АГ), 14, Чалоба (АГ), 42, Гросс, 90+2 — Гаверц, 48

Брайтон: Санчес — Марч, Вебстер, Данк, Еступіньян — Кайседо, МакКалістер, Гросс, Лаллана (Енкісо, 65), Мітома (Лемпті, 73)- Троссард.

Челсі: Кепа (Менді, 46) — Кукурелья (Чілвелл, 64), Сілва, Чалоба — Стерлінг (Обамеянг, 64), Галлагер (Зієш, 79), Ковачич, Лофтус-Чік, Пулішич (Броя, 79), Маунт — Гаверц.

Попередження: Стерлінг, Ковачич, Енкісо.

Ліверпуль, напевно, на даному відрізку сезону можна сміливо назвати командою, що найбільше за всіх критикується. Скільки всього було сказано на адресу команди Юргена Клоппа після минулої поразки від Ноттінгема... Скільки каменів у город мерсисайдців було кинуто з моменту старту цієї кампанії Прем'єр-ліги... Скільки причин такого спаду з туру в тур ми разом з вами називали... І нинішнє дев'яте місце в таблиці – найкраща аргументація всієї цієї критики. А оскільки гри як такої від Ліверпуля ми знову не побачили, то, гадаю, буде правильним зробити більший акцент на виступі Лідса.

Ще напередодні матчу було зрозуміло, що "павичі" не стануть легкою прогулянкою для кризових мерсисайдців. Всі ми на власні очі бачили, як нещодавно команда Джессі Марша змушувала притискатися до власних воріт лідируючий в таблиці Арсенал. Ми також бачили, як цього сезону Лідс за один перший тайм перебігав та розгомив Челсі, який ще тоді очолював Томас Тухель. Але ми також бачили, як цей Лідс повністю домінував над Лестером, проте в результаті зазнав поразки з рахунком 0:2. Цього разу реалізація не підчала підопічних Марша, а скористатися "єврокубковою втомою" більш статусного суперника — улюблена справа для Лідса, який завдяки перемозі над Ліверпулем нарешті перервав свою невдалу серію, яка тривала аж вісім матчів поспіль.

Зараз багато вболівальників задаються питанням: а чи потрібно Юргену Клоппу йти тут і зараз? Відповідь проста — ні. Як казав сам німецький фахівець, він краще за інших знає, як упоратися з цією кризою, адже знаходиться в цій системі вже не перший рік і добивався тут найкращих результатів. Чому ми не повинні вірити людині, яка виграла Лігу чемпіонів і перший для Ліверпуля титул АПЛ за останні тридцять років? Тим більше очевидно, що зараз першочергова ставка була зроблена саме на виступи у груповому етапі найпрестижнішого єврокубку.

Ліверпуль — Лідс 1:2

Голи: Салах, 14 — Родріго, 4, Саммервілл, 89.

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Гомес, Трент (Мілнер, 79) — Фабіньо (Гендерсон, 60), Елліотт (Джонс, 60), Тіаго, Фірміно — Салах, Нуньєс.

Лідс: Мельє — Стрейк, Купер, Кох, Крістенсен — Рока, Адамс, Саммервілл (Ейлінг, 90+1), Ааронсон, Гаррісон (Ньонто, 72) — Родріго (Бемфорд, 52).

Попередження: Саммервілл.

Навряд чи хтось очікував напередодні зустрічі, що Манчестер Юнайтед катком пройдеться по Вест Гему. Очікувалася запекла боротьба, переможцем з якої міг вийти кожен із колективів. Так, два тури тому команда Еріка тен Гага доводила, що здатна в домінуючій манері розбиратися з командою, яка любить та вміє грати другим номером від оборони. Стиль "молотобійців" нехай схематично і відрізняється від того, у що грає Тоттенгем, але дві важливі спільні риси у цих команд є — вміння грати нижнім блоком та блискавичні швидкі контратаки.

У першому таймі "червоні дияволи" повністю контролювали ситуацію і практично не дозволили супернику нічого створити в атакуючій фазі. Постфактум ризикну припустити, що саме на перші 45 хвилин робив ставку тренерський штаб Еріка тен Гага, але оскільки конвертувати перевагу вдалося лише в один забитий м'яч, то валідол після перерви був гарантований.

Чому гравці МЮ не могли продовжувати в тому ж ритмі чинити тиск на оборону суперника? Вся справа у дуже непростому календарі манкуніанців – у жовтні вони зіграли з Манчестер Сіті, Ньюкаслом, Тоттенгемом, Челсі, Евертоном + матчі у Лізі Європи. Через це у другому таймі ми вже побачили, як команди помінялися ролями – тепер Вест Гем атакував, а Гаррі Магвайр, Лісандро Мартінес та Давид Де Хеа героїчно захищали хиткий переможний результат. І якщо з боку МЮ вдалося забити Рашфорду, то Скамакка провів не найкращий поєдинок і не реалізував те, що міг реалізувати. Підсумком стала непроста та валідольна перемога манчестерського клубу. І нехай загалом можна сказати, що нічия була б справедливішим підсумком цієї гри, але язик не повернеться сказати, що гравці МЮ цієї перемоги якось не заслужили.

Манчестер Юнайтед — Вест Гем 1:0

Гол: Рашфорд, 38

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Фред, 79), Еланга (Мактоміней, 61), Фернандес, Рашфорд — Роналду.

Вест Гем: Фаб'яньскі (Ареоля, 46) — Крессвелл, Зума, Доусон, Керер — Райс, Соучек, Бенрахма, Даунс (Форнальс, 78), Боуен — Скамакка (Антоніо, 57).

Попередження: Скамакка, Соучек, Керер, Бруну.

Неймовірний гол де Брюйне приніс Ман Сіті мінімальну перемогу над Лестером. Як би не намагалися підопічні Брендана Роджерса у другому таймі повернути паритет на табло, їм так і не вдалося затьмарити шедевральний забитий м'яч у виконанні зіркового бельгійця. Єдиний гол Кевіна де Брюйне приніс до активу Манчестер Сіті перемогу, але так і не приніс підсумкового лідерства у таблиці за підсумками всього туру.

Лестер — Манчестер Сіті 0:1

Гол: де Брюйне, 49

Неймовірний камбек Тоттенгема. Команда Антоніо Конте була дуже близькою до чергової втрати очок, проте, програючи у два м'ячі, "шпорам" вдалося тричі вразити ворота Борнмута. Більше того, переможний м'яч був забитий вже у компенсований до другого тайму час. Питання до гри Тоттенгема все ще є, але третє місце клуб із північного Лондона поки що утримує.

Борнмут — Тоттенгем 2:3

Голи: Мур, 22, 50 — Сесеньйон, 57, Девіс, 73, Бентанкур, 90+2

Дзеркальна поразка Астон Вілли. У минулому турі, після звільнення Стівена Джеррарда, бірмінгемці розгромили Брентфорд з рахунком 4:0, але всього через тиждень з аналогічним рахунком "леви" поступилися Ньюкаслу. Як би там не було, але в Унаї Емері, який першого листопада приступить до своїх обов'язків у якості нового головного тренера Астон Вілли, буде предостатньо роботи на Вілла Парк. Ньюкасл тим часом зберігає позиції у топ-4 таблиці АПЛ.

Ньюкасл — Астон Вілла 4:0

Голи: Вілсон, 45+6, 56, Жоелінтон, 59, Альмірон, 67

Дієго Коста забув про існування VAR. Скандальний іспанський форвард бразильського походження після свого повернення до АПЛ поки не відзначився жодною результативною дією, але вже встиг нагадати всім про свій непростий характер. За нічийного рахунку 34-річний Коста вдарив головою захисника Брентфорда, за що після перегляду VAR отримав пряму червону картку. Деякі люди просто не змінюються, навіть незважаючи на впровадження у наш улюблений вид спорту різноманітних технологій.

Брентфорд — Вулвергемптон 1:1

Голи: Мі, 50 — Невеш, 52

Видалення: Дієго Коста, 90+7 (Вулвергемптон)

Мінімальна перемога Крістал Пелес над Саутгемптоном. Минулого туру "святі" зуміли відібрати очки у лідера чемпіонату, але у цьому турі поступилися іншому лондонському клубу. Завдяки єдиному голу Одссона Едуара "орли" реабілітувалися за поразку від Евертона з рахунком 0:3 тижнем раніше.

Крістал Пелес — Саутгемптон 1:0

Гол: Едуар, 38

Нульова нічия Фулгема та Евертона. Тут, звісно, варто відзначити гру нашого співвітчизника Віталія Миколенка. Український фулбек "ірисок" фактично не помилявся у відборі і був одним із найкращих на полі у складі своєї команди. "Дачники", в свою чергу, не забили в АПЛ уперше з серпня і лише вдруге цього сезону англійської першості.

Фулгем — Евертон 0:0

Арсенал познущався з Ноттінгем Форест. Після досить валідольного першого тайму підопічні Мікеля Артети направили свою реалізацію у потрібне русло та здобули розгромну перемогу. Забивали майже всі: і лонгшот Томаса Парті, і дубль Ріса Нельсона, і гол від Едегора. Не пощастило забити лише Габріелу Жезусу, який дуже намагався це зробити, але залишився задовольнятися лише двома асистами. Підсумок: Арсенал продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ, маючи два очки переваги над Манчестер Сіті.

Арсенал — Ноттінгем Форест 5:0

Голи: Мартінеллі, 5, Нельсон, 49, 52, Парті, 57, Едегор, 78

