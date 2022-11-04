Англія

Вінгер Крістал Пелес може змінити клубну прописку.

Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха вдалими виступами протягом декількох сезонів привернув до себе увагу топклубів.

Як повідомляє видання Standard Sport, в івуарійському гравці зацікавлені Барселона та Ювентус.

Зазначимо, що 29-річний футболіст в цьому сезоні одинадцять матчів, в яких відзначився п'ятьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вілфрід Заха входить до списку інтересів чотирьох клубів, серед яких Арсенал та Тоттенгем.