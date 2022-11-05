Англія

Саркастичне зізнання керманича Манчестер Сіті.

Напередодні домашньої зустрічі проти Фулгема в рамках п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив трохи розрядити атмосферу в спілкуванні з пресою фірмовим сарказмом у відповідь на запитання щодо його ставлення до критики з боку Златана Ібрагімовича.

"Златан абсолютно правий. У Манчестер Сіті з такими футболістами моє его значно перевищує виступи команди.

Якщо ви не знали, то мені навіть не подобається, коли Ерлінг Голанд забиває по три м’ячі за гру, бо всі огляди після гри потім відбуваються навколо нього. А як такий ревнивий, такий ревнивий.

Я йому якось кажу: "Будь ласка, Ерлінгу, не забивай більше голів узагалі".

Усе, чого я хочу від життя, так це те, щоб про мене писали The Sun або The Daily Mail. Тільки про мене.

Так що, дійсно, Златан цілком правий, він знає мене досконало. Тепер він може прочитати ще одну книжку про мене.

Сарказм? Ні, у жодному випадку. Я впевнений у тому, що я кажу. Моє его… пфф… аж за обрієм", — заявив іспанський керманич.

Нагадаємо, що в своєму дебютному сезоні за Манчестер Сіті Ерлінг Голанд уже встиг забити 22 голи та віддати три гольові передачі, зігравши 16 матчів.